Els que em coneixeu, sabeu que m’agraden els cotxes i que per la meva professió he tingut ocasió de conduir-ne de moltes marques diferents. Fins i tot n’he conduït que queden molt lluny del meu poder adquisitiu. En aquests casos els he mirat des d’una mena de distància professional i sabent que m’havia de limitar a donar-ne l’opinió sobre el seu funcionament mecànic i de confort.

Des que estic pràcticament jubilat el món de la comunicació de les marques automobilístiques ha canviat molt i ara és menys habitual fer proves dinàmiques de cotxes. Recentment però he tingut ocasió de conduir un vehicle excepcional tot i que a primer cop d’ull podria passar per un cotxe de gamma alta i no pas per una excepcional màquina de luxe, confort i seguretat. Amb sorpresa afegida.

Gràcies a l’amabilitat de Cars Gallery concessionari Maserati a Barcelona, vaig tenir ocasió de conduir durant un dia un Maserati Grecale pels carrers de Barcelona. És un SUV amb tot el que un cotxe d’aquestes característiques ha de tenir, tant en prestacions dinàmiques com en seguretat i confort. Conduir un cotxe excepcional, és una experiència molt i molt agradable. A partir del moment que vaig asseure’m al seient del Grecale em vaig sentir molt còmode. Circulant per Barcelona, malgrat els carrers densament atapeïts de cotxes, gràcies a un eficient navegador en tot moment sabia quina direcció era l’adient per arribar al meu destí, que en aquesta ocasió era un acte oficial.

Al volant del Maserati vaig entendre el concepte de seguretat i innovació de la marca italiana que, sense renunciar al luxe que representa, per exemple, uns seients de pell construïts a mà, posa l’accent a la seguretat dinàmica i la distinció. Les grans marques saben donar el seu toc personal de distinció que l’usuari, en aquest cas el feliç conductor temporal, el sap trobar tan bon punt l’engega. A destacar la agradable rumorositat del motor que li dona segell de marca.

Tota la prova dinàmica va ser sensacional. Circulava per Barcelona sense cridar l’atenció, excepte als semàfors quan els vianants o els altres conductors reparaven amb el característic trident de la marca italiana.

La sorpresa agradable, i un tant xocant, es va produir quan vaig arribar al lloc on es feia l’acte oficial que cobria com a periodista. Quan intentava accedir a l’aparcament reservat a la premsa, molt educadament em varen barrar el pas i m’indicaren que el lloc que em corresponia era “l’aparcament d’autoritats”. Amb la de vegades que m’han prohibit entrar en alguns llocs reservats, per una vegada i gràcies al Maserati Grecale que no és meu, m’han posat totes les facilitats al confondre’m amb algú important. On em vaig haver de colar, va ser a la tribuna de premsa, escapant-me de la d’autoritats.

Portar un cotxe excepcional, obre portes molt tancades.