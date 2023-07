Marc Ollé aconsegueix dos Top-5 al Comapedrosa

Marc Ollé, acabat de tornar dels Campionats d’Europa i amb pocs dies de recuperació, va participar al complert de curses que es disputaven al Merrell Mountain Festival del passat 22 i 23 de juliol a localitat Andorrana d’Arinsal.

Dissabte s’inaugurava una nova prova, la Vertical Comapedrosa, un traçat espectacular per l’entorn d’Arinsal i els cims, les crestes i els boscos del Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa. Una prova exigent que feia gaudir al màxim els amants d’aquest tipus de proves i que, òbviament, els portava a coronar el sostre del País dels Pirineus, el 2.953 d’altitud on s’ubicava la meta.

Diumenge es disputava la clàssica skyrace, la prova més alpina de l’esdeveniment, marcada per dues pujades exigents, el pas pel Comapedrosa i dues baixades molt tècniques, amb boscos espectaculars i vistes que treuen l’alè. Una cursa consagrada, que ha vist participar els principals noms d’aquest esport al llarg de la seva història i que cada any figura als circuits nacionals i internacionals més destacats. Enguany, aquesta prova queia del circuit de la copa del món d’skyrunning però puntuava pel circuit Camp Base World Series.

El Marc aconseguia un espectacular registre d’1h18min en la prova vertical, a tan sols 2 minuts i 30 segons de la victòria, tancant un top5, mentre que en la cursa reina, l’Skyrace del Comapedrosa aconseguia una 2a posició absoluta amb 3h20min.

“L’objectiu era venir a gaudir, no tenia el cos recuperat per rendir al màxim nivell, però tenia clar que si no em feia mal res després dels Europeus correria les dues curses al cap de setmana. Teníem una trobada de tot l’equip Merrell i volia aprofitar per fer aquesta cursa que feia 8 anys de l’última vegada que en vaig prendre sortida. Sorprenentment, no esperava fer aquest resultat ni tenir aquest rendiment. El dissabte em vaig sentir molt bé per fer una prova tan explosiva, tot i que el diumenge sí que em va costar més, però vaig gaudir-ho molt, i els resultats són sorprenents veient el cansament que portava”, comenta Ollé.