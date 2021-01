Marc Castells fa repàs dels projectes previstos per aquest 2021

L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha exposat aquest dimecres els principals projectes que l’Ajuntament d’Igualada té previst endegar durant l’any 2021, en una gestió de la ciutat que ha de ser “compatible amb el context de pandèmia”. En aquest sentit, l’inici de la seva intervenció ha estat dedicat a comentar la situació sanitària actual, que ha valorat com “la reacció al que va passar per les festes de Nadal. Tot sembla indicar que fa un parell o tres de dies hem passat el pic epidèmic i, inequívocament, després arriba el pic hospitalari, que es concreta en l’augment d’ingressos a la UCI. La situació a l’Hospital, realment, és complexa, malgrat que no té absolutament res a veure amb la que vam passar al mes de març”. Castells ha explicat que hi ha un elevat nombre d’ingressos i que la UCI està totalment ocupada i que, arran d’aquesta situació, s’ha activat la derivació prevista als hospitals de referència, que són l’Hospital del Mar i l’Hospital de Sant Pau. També s’han reduït, però no anul·lat, les visites en algunes especialitats i s’està operant la cirurgia d’urgència, l’oncològica i la que no requereix ingrés hospitalari.

En l’aspecte positiu, Castells ha esmentat la vacunació del personal del Consorci Sanitari de l’Anoia, que aquesta setmana es concretarà en l’administració d’unes vuit-centes vacunes, a més de les que també s’estan distribuint a les residències de la ciutat. En aquest punt, l’alcalde ha destacat que “tinc l’obligació de demanar responsabilitat. El fet que tinguem aquest pic epidèmic és a causa únicament i exclusivament de la irresponsabilitat de la gent que no compleix amb les mesures de protecció”.

Castells també ha informat que, tot i que el pic no es dona només a Igualada, ha demanat per escrit al Departament de Salut que l’informi si s’ha detectat algun canvi de patró en el contagi a la ciutat, però encara no ha rebut cap resposta. “Demano, des de la lleialtat institucional, informació de primera mà”, ha afirmat.

Projectes per al 2021

Pel que fa a les actuacions municipals, Castells ha recordat que el 2016 es va crear el Consell Municipal de l’accessibilitat, un organisme que ha generat un seguit d’intervencions que “ara permeten anunciar que abans de l’estiu tindrem el primer barri de la ciutat completament accessible per a les persones que tenen dificultats en la mobilitat, que serà el barri de les Flors”. L’alcalde ha destacat que “aquesta és una aposta inequívoca”. I ha anunciat que la setmana que ve també s’iniciaran un seguit de noves accions relacionades amb l’accessibilitat al carrer Lleida.

Castells també ha fet l’anunci de dues noves actuacions per continuar el projecte de modernització del polígon de les Comes iniciat l’any passat. La primera serà l’arranjament del carrer de Luxemburg i la segona, una nova rotonda per millorar l’accés des de la sortida 555 de l’A2, entre l’avinguda dels Països Catalans i el carrer Dinamarca, on actualment s’està adequant una nova nau industrial de l’empresa Saltoki. L’objectiu, a llarg termini, és la renovació total del polígon en un període de deu anys.

També en l’àmbit de la mobilitat, l’alcalde ha destacat la importància del nou enllaç amb la Ronda Sud, que s’iniciarà aquest estiu. I d’altra banda, aquest mes de gener se signarà amb el Departament de Territori el Pla Director Urbanístic del Rec.

Pel que fa a actuacions immediates, Castells ha explicat que aquest dilluns s’ha signat l’acta d’inici d’obres del nou alberg de pelegrins de Cal Maco, “un projecte emblemàtic que ens permet pensar que Igualada pot tenir un projecte de turisme conjunt amb la comarca de l’Anoia. Tenim un potencial turístic brutal i fins ara ens hem mirat d’esquena amb la comarca. Ens hem d’utilitzar”. I ha afegit que “en l’època postpandèmia el turisme pot ser un punt de generació de riquesa per a la ciutat”.

Una altra actuació destacada és la renovació del Mercat de la Masuca, “que s’ha de convertir en un mercat de tercera generació, que permeti la venda, l’elaboració i la degustació de productes”. Les properes setmanes es disposarà ja de l’avantprojecte d’aquesta intervenció.

També a final d’aquest mes s’haurà completat el projecte executiu del nou campus de la salut que s’ha de construir al Passeig Verdaguer, un dels projectes emblemàtics per a l’impuls dels estudis universitaris a la capital de l’Anoia i que s’impulsa conjuntament amb la Universitat de Lleida. La previsió és licitar aquesta primavera el projecte, que té un cost de 6 milions d’euros, aportats per la Generalitat, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament d’Igualada.

Habitatges en plantes baixes

Marc Castells també ha confirmat la intenció que en la sessió del Ple municipal del mes de febrer s’abordi la proposta de modificació del pla general per permetre que es pugui edificar i rehabilitar habitatges en les plantes baixes dels edificis als carrers no comercials de la ciutat. La proposta ja s’ha consensuat amb la Secretaria d’Urbanisme de la Generalitat i inclourà la definició de tres tipus de carrers: els comercials, els híbrids i els carrers no comercials, en què es podran edificar lliurement habitatges en planta baixa. L’alcalde confia que la proposta tindrà el suport de tots els grups municipals.