Residents i treballadors de la Pare Vilaseca, vacunats amb la primera dosi

El dilluns i dimarts, 11 i 12 de gener, es va iniciar la vacunació contra el COVID-19 a la Residència Pare Vilaseca. Els primers a vacunar-se van ser els residents de les unitats rosa i blava i posteriorment es van vacunar els residents de la resta d’unitats i els professionals de la residència que van donar el seu consentiment. En total es van vacunar 200 persones, sumant els residents i els treballadors. El 90% de les persones grans ateses al centre van donar consentiment positiu a la vacunació.

La vacunació va ser realitzada per professionals del CAP Igualada Urbà. D’aquí 3 setmanes caldrà aplicar una segona dosi de la vacuna per tal que sigui efectiva, i també caldrà donar la primera dosi a les persones que per diversos motius no han pogut ser vacunades en aquesta primera fase.