L’IHC supera el Calafell en un partit èpic i jugarà contra el Liceo en els “play-off”

Amb una victòria èpica davant el Calafell per 5-2 en un partit que no es va decidir fins als darrers minuts, l’IHC Rigat es va assegurar diumenge estar als “play-off” finals de l’OK Lliga, que jugarà davant el Deportivo Liceo de La Corunya en acabar en setena posició de la temporada regular.

En els primers minuts, l’IHC es va mostrar molt incisiu, amb les primeres ocasions clares davant el porter Marc Solans, però ràpidament el partit es va anar equilibrant. Ambdós equips es tenien un gran respecte, oi més tenint en compte el que es jugava l’Igualada. Malgrat que el Calafell tenia poca feina a fer en aquest partit, amb el tercer lloc assegurat al final de la competició regular, es va mostrar rocós en bona part del primer temps, si bé sense tenir cap ocasió clara de gol.

Als 10 minuts, Roger Bars va gaudir d’un penalti per poder avançar a l’Igualada Rigat, però ni el seu xut ni el de Mabe, consecutiu, van poder inaugurar el marcador. Cinc minuts més tar, un xut providencial de Mabe estrenava el lluminós i feia justícia al que s’havia vist a la pista.

Però ja se savia que no tot serien flors i violes. Un passi de la mort de Sergi Miras a Martí Casas feia possible l’empat tres minuts més tard, de manera que l’alegria va durar poc a les Comes.

L’igualtat que es veia a la pista es va tornar a demostrar un cop més a tres minuts del descans, quan una jugada culminada per un xut de Tety Vives propiciava el 2-1 i, de seguida, de nou un Martí Casas molt oportú tornava a posar les taules en el marcador. Molta feina per fer després.

A la represa, Ferran López va donar entrada a tot el planter que li quedava per jugar, el porter Gerard Camps i el jugador Borja Espinosa, clara mostra de les intencions dels del Baix Penedès, les de prendre’s el partit d’una altra manera, a l’espera dels “play-off”. Almenys això semblava. Però no. De moment, l’Igualada va saber aprofitar-ho, gaudint de moltes ocasions, més que el seu rival, fins que la desena falta dels verd-i-blancs va propiciar que Gerard Riba fes el 3-2 de falta directa. Pocs instants després el mateix jugador, driblant el porter, a punt va estar de col.locar el quart, però sense sort.

Amb el Caldes remuntant a casa davant l’Alcoi, l’IHC continuava depenent d’ell mateix per assegurar-se estar entre els millors a la recta final de l’OK Lliga. Ballava davant l’àrea del Calafell i els passis eren ràpids, calculats, però el gol de la tranquil.litat es feia esperar, xuts al pal d’Uri Llenas i Bernat Yeste inclosos a poc menys de cinc minuts del final. Per sort, Guillem Torrents va tornar a ser espectacular quan els arlequinats van cometre la desena falta i el xut de Martí Casas, ara sí, va morir en el porter igualadí, per dues vegades, quan al partit li quedaven dos minuts.

Instants finals d’infart, a les Comes, sabent que el Caldes havia guanyat a l’Alcoi. El Calafell va decidir sortir amb cinc jugadors a pista en els segons finals… i li va costar caríssim. En un rebot després d’una ocasió que hagués costat un gran disgust, Tety Vives va xutar a porteria buida, fent el 4-2, i, gràcies a una falta directa per blava a l’entrenador rival, Bernat Yeste feia el 5-2 definitiu. Magnífica tarda de diumenge a les Comes.

IGUALADA RIGAT, 5 (2+3): Guillem Torrents, Uri Llenas, Roger Bars, Marc Carol i Tety Vives (2). Tambe Mabe Marimon (1), Gerard Riba (1), Bernat Yeste (1) i Nil Cervera.

PARLEM CALAFELL, 2 (2+0): Marc Solans, Arnau Xaus, Humberto Mendes, Martí Casas (2) i Sergio Miras. Tambe Oriol Palau, Jordi Ferrer, Curro Fernandez, Borja Espinosa i Gerard Camps (ps).

Gols: 1-0, Mabe Marimon (15’). 1-1, Martí Casas (18’). 2-1, Tety Vives (22’). 2-2, Martí Casas (22’). 3-2, Gerard Riba (33’, fd). 4-2, Tety Vives (49’). 5-2, Bernat Yeste (49’, fd).

Àrbitres: Miguel Diaz i Jonathan Sanchez. Blava a Borja Espinosa i Ferran López.

QUARTS DE FINAL OK LLIGA

Barça-Pas Alcoi

Deportivo Liceo-IGUALADA RIGAT

Calafell-Lleida

Reus Deportiu-Noia