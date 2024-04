L’IHC, davant el repte més il·lusionant en molts anys

Els arlequinats s’enfronten demà al Sarzana a les Comes, en les semis de la final four de la WSE Cup

Fa 25 anys que l’Igualada HC va aconseguir el darrer títol europeu. Un va ser a Igualada, a les Comes, en la sisena Copa d’Europa que va assolir l’equip, davant el Porto. L’altre, el mateix any, la Supercopa d’Europa. Ara té l’ocasió de repetir aquella gesta, també a casa, on demà i diumenge es juga la final four de la WS Europe Cup, nom oficial i gens adoptat per l’afició, que la continua considerant la Copa CERS, nom històric de la competició. I, curiosament, l’únic títol gran que l’IHC Rigat no ha aconseguit mai.

Els nostres arriben a la cita amb un equip prou competitiu, si bé acostuma a donar algun disgust sorprenent, com el del passat cap de setmana, perdent a Mataró, davant el cuer de l’OK Lliga (4-2), deixant-se remuntar quatre gols a la segona part. És possible que, inconscientment, la cita continental d’aquests dos dies vinents hi tingui a veure. La plantilla té prou qualitat per poder plantar cara als rivals d’aquesta final four, dos italians -Sarzana, el contrincant a les semifinals, i el Follonica- i un altre català, l’històric Voltregà. El somni, és clar, és una final catalana diumenge, a les 12 del migdia.

El sarzana, quart a la lliga italiana

Abans, els igualadins hauran de batre al Sarzana, demà a les 4 de la tarda, amb qui ja s’han enfrontat en una ocasió anterior a la mateixa competició. Els transalpins arriben a Igualada eufòrics, després de golejar el Vercelli per 10-0 en la darrera jornada de la lliga regular de la Sèrie A1 del seu país. Acaben quarts abans d’iniciar els definitius “play-off”.

El Follonica, que es jugarà un lloc a la semifinal amb el Voltregà, també està molt bé aquest any, tercer en acabar la lliga regular, amb només 4 derrotes en 26 partits.

Els números, doncs, són millors que els de l’Igualada, ara mateix novè a l’OK Lliga, però la competitivitat de la lliga espanyola no té res a veure amb la italiana.

La darrera ocasió que l’Igualada va jugar una final europea va ser el 2003, la de la Lliga Europea, quan va caure davant el Liceo a La Corunya. Des de llavors, una sequera de finals que podria trencar-se, tant de bo, el proper diumenge. Pel que fa a la Copa CERS, els arlequinats han jugat la final en dues ocasions, llavors amb partits d’anada i tornada. Va ser els anys 1989 i 1992, caient contra rivals italians, Monza i Novara, respectivament, llavors equips d’un nivell altíssim. En el primer, per exemple, hi jugava un joveníssim Santi Carda, després jugador clau en la història més pletòrica de l’Igualada Hoquei Club.

Les comes tindrà una entrada espectacular

Per a la final four s’espera un pavelló de les Comes ple fins a la bandera. El club va posar dilluns les entrades a la venda, i la veritat és que el ritme ha anat molt bé. A més, hi ha previst que arribin molts aficionats dels altres equips participants, sobretot des de Sant Hipòlit de Voltregà, que, recordem-ho, és l’actual campió de la WSE Cup.

A més, tots els tres partits de la fase final seran retransmesos pel canal Esport 3, tant per la Tdt com pel seu canal online a 3cat.