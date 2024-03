Rubió prepara la 6a Pujada al Castell, en modalitat trail i caminada

La inscripció és gratuïta, i ja es pot fer a través de la web de l'Ajuntament (rubio.cat)

El pròxim diumenge 14 d’abril de 2024, Rubió tornarà a viure la Pujada al Castell de Rubió. Un any més, les modalitats de participació seran en format trail running i caminada; en un recorregut d’aproximadament 6 km.

En aquesta edició, com cada any, l’Ajuntament de Rubió compta amb la col·laboració de voluntaris del municipi per fer-la possible, a més del Club Excursionista UEC Anoia, que també és part de l’equip organitzatiu.

Hi haurà premis pels corredors, considerant cada categoria. Les categories de participació són: masculina i femenina juvenil, masculina i femenina senior, masculina i femenina veterans, masculina i femenina masters; i com a novetat es premiarà els 3 primers absoluts, masculí i femení, que quedaran exclosos de la resta de premis. També hi haurà premi pel primer i segon corredor/a local.

La inscripció és gratuïta, i ja es pot fer a través de la web de l’Ajuntament (rubio.cat). Inclou servei de guarda-roba, refrigeri i motxilla de regal … i moltes sorpreses més!