L’IHC cau davant el Barça a la Copa del Rei en un gran partit dels igualadins (5-2)

L’IHC Rigat va caure davant el Barça en el seu debut als quarts de final de la Copa del Rei d’hoquei, que s’ha jugat a Calafell aquest divendres, per 5-2, en un partit que es va resoldre en la segona part i en el qual els igualadins van estar per damunt en el marcador en dues ocasions.

L’Igualada va plantar cara, i molt bé, al totpoderós Barça en un primer temps amb molt poques ocasions en el qual la bola va estar molta estona en possessió dels blaugrana, amb una defensa molt sòlida però poca punteria en atac. L’IHC va saber aprofitar les oportunitats a bola parada, amb dos boníssims llançaments de Gerard Riba.

Als dos minuts, una falta comesa per Helder Nunes va motivar el primer gol del partit, Riba va driblar Carles Grau inaugurant així el marcador del pavelló Joan Ortoll, que comptava amb la llotja plena d’autoritats, encapçalades per l’alcalde d’Igualada Marc Castells.

L’alegria igualadina va durar poc, perquè quatre minuts després una ràpida jugada en contraatac de Joao Rodrigues va servir per firmar les taules en el marcador. A partir d’aquí, el partit va entrar en un període gris. Francesc Fernández va moure la banqueta i l’aparició d’Uri Llenas, Nil Cervera i Mats Zilken va ajudar a refrescar el joc, més tard també amb Bernat Yeste.

L’Igualada, però, perdia moltes boles en atac perquè al Barça li funcionava la defensa, i tampoc afinava la punteria davant un, altre cop, sensacional Guillem Torrents.

A 2’24” del descans un clar penal va ser altre cop aprofitat per Riba per avançar de nou a l’IHC, semblava ben bé que li tenia la mida presa al porter blaugrana.

Amb el marcador a favor, a la segona part l’Igualada va sortir a per totes, amb una clara ocasió de Marc Carol, un xut ben dirigit que va poder desviar Grau, que qui sap si hagués canviat el rumb de les coses, però a partir d’aquí mica en mica el Barça va saber trobar el seu lloc en el partit. Altra vegada amb la bola aturada, va arribar un gol, però aquesta vegada en les files dels actuals campions, i Helder Nunes va superar Torrents. En ple domini blaugrana, una bona jugada d’Ignacio Alabart va avançar a l’equip d’Edu Castro i això va ser l’inici del camí cap a la derrota. Pauet Bargalló va disposar, sense èxit, d’una falta directa, i la pressió va continuar després amb el 4-2 de Marc Grau que va sentenciar els quarts de final. Els nostres hi van posar ganes, no van llençar la tovallola, però demanar a aquelles altures un miracle era massa demanar, i això que, a quatre minuts de la conclusió, Riba va estar a punt de batre Grau amb una altra falta directa, i una més a un minut del final. Llàstima.

L’IHC Rigat se n’anava de Calafell amb la cara ben alta i demostrant davant el millor equip del món que és un equip jove amb moltíssim futur. El bo està per venir.

BARÇA, 5 (1+4): Carles Grau, Ignacio Alabart (2), Pau Bargalló, Helder Nunes (1) i Joao Rodrigues (1). També Sergi Panadero, Sergi Llorca i Marc Grau (1).

IGUALADA RIGAT, 2 (2+0): Guillem Torrents, Gerard Riba (2), Roger Bars, Marc Carol i Aleix Marimón. També Uri Llenas, Mats Zilken, Nil Cervera i Bernat Yeste.

Àrbitres: Josep A. Ribó i Oriol Pérez. Blaves a Helder Nunes i Joao Rodrigues.

Gols: 0-1, Gerard Riba (2′, fd). 1-1, Joao Rodrigues (6′). 1-2, Gerard Riba (23′ p). 2-2, Helder Nunes (34′ p). 3-2, Ignacio Alabart (36′). 4-2, Marc Grau (41′). 5-2, Ignacio Alabart (47′ fd).