“El càncer partido a partido, firmando el empate” nou llibre de l´igualadí Robert Hernando

Ja està a la venda el nou llibre de l’escriptor igualadí Robert Hernando” El càncer partido a partido, firmando el empate” després que es presentés el passat divendres 24 de febrer a l’auditori Juan Segura Palomares de l’estadi RCDE Stadium acompanyat del president de la Fundació del Espanyol Antoni Fernández Teixidó i del periodista Tomàs Guasch.

El novel·lista de 48 anys, autor de les obres: Gladius, Gladius II i Grial Montserrat, ens explica en aquest llibre en primera persona i obert en canal, la seva experiència amb el Mieloma Múltiple, un dels càncers hematològics més agressius que hi ha i que afecta de 3 a 5 persones de cada 100.000. Una malaltia declarada incurable, encara que, gràcies als darrers avenços científics ara és altament tractable, malgrat que hi ha molts tipus i de diferent gravetat. Alguns són molt persistents i es resisteixen als tractaments més convencionals.

Precisament el que està patint Hernando és el Mieloma Múltiple de Bences Jones, una malaltia molt desconeguda per la societat en general, semblant a d’altres que es formen a la medul·la òssia o a les cèl·lules del sistema immunitari. Anomenat càncer de sang igual que les leucèmies o els limfomes.

L’escriptor igualadí d’una forma amena i sense embut ens explica a més de les seves vivències fins avui sense pèls a la llengua, la manera que ell, com a seguidor del futbol, ​​ha afrontat la seva particular lluita per sobreviure. Partit a partit, tal com va popularitzar el Cholo Simeone. Com si cada punxada, cada intervenció, cada tractament, cada ingrés hospitalari, cada febre… fossin un partit de futbol on cal sortir airós i afrontar-ho sempre donant-ho tot, a cara de gos, sense treva. Robert Hernando des de l’any 95 col·labora amb mitjans de comunicació, majoritàriament dedicats a l’actualitat del club de la seva vida, on ha fet de tot per defensar els seus estimats colors, els del RCD Espanyol de Barcelona, ​​del qual va ser membre de la Federació de Penyes, vicepresident fundador de l’Associació d’Accionistes i el conseller més jove de la història al seu moment amb només 27 anys, sota el mandat de Daniel Sánchez Llibre. Home particularment ocorrent en la seva manera d’afrontar la vida i explicar les coses que se li passen pel cap, el càncer el va aixafar als inicis com una llosa, igual que a la majoria dels afectats i els seus familiars, però, va trobar la seva pròpia manera d’enfrontar-lo. No es perdin aquesta història tan real com la vida mateixa, potser arribin a la conclusió que algunes vegades és necessari i prudent signar un empat a temps.