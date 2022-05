L’Hospital, pioner en la predicció de la hipotensió durant la cirurgia a través d’un sensor no invasiu

L’Hospital Universitari d’Igualada ha implementat una nova tecnologia de monitorització hemodinàmica que permet predir la hipotensió (baixada de la pressió arterial) durant i després de les intervencions quirúrgiques a través d’un sensor no invasiu. L’hospital igualadí va realitzar la primera intervenció quirúrgica sota aquesta monitorització el passat dimecres 27 d’abril, convertint-se en el primer hospital de l’Estat espanyol en utilitzar aquest sensor no invasiu.

Aquest monitor (Hemosphere Advance Monitor) permet la integració de diversos sensors de monitorització hemodinàmica, un dels quals és l’indicador de probabilitat d’hipotensió (HPI per les seves sigles en anglès). El sensor funciona amb un software d’Intel·ligència Artificial (IA) basat en Big Data i Machine Learning i permet predir l’aparició d’hipotensió entre 5 i 10 minuts abans de que es produeixi i n’identifica l’origen. L’anticipació permet l’anestesiòleg corregir-ne la causa de forma preventiva.

Està demostrat que la hipotensió es presenta amb gran freqüència en pacients d’alt risc i incrementa en les intervencions de més durada (més de 240 minuts), provocant un augment de les complicacions cerebrovasculars, cardíaques i renals, entorpint un curs postoperatori correcte i augmentant l’estada hospitalària. Per aquest motiu, des de fa uns quants anys l’Hospital Universitari d’Igualada realitza monitorització hemodinàmica als pacients d’alt risc quirúrgic i de cirurgia oncològica. No obstant, tal com explica la Dra. Ana Pedregosa, cap clínica d’Anestesiologia, “fins ara, la monitorització hemodinàmica de què disposàvem (que és de l’única disponible a la majoria d’hospitals de tot el món) mostrava l’aparició de la hipotensió quan aquesta ja s’havia produït i era aleshores quan la tractaves. Ara podem predir l’aparició de la hipotensió i la causa (si és un problema de dilatació dels vasos sanguinis, si és un problema de fallada del cor o si és un problema de falta de líquids) i tractar-la abans que aparegui”.

Aquesta tecnologia, que ja està implantada a 14 hospitals de l’Estat, utilitzava fins ara un sensor que s’havia d’inserir a una artèria del canell del pacient (monitorització invasiva). El nou sensor, en canvi, es col·loca al dit del pacient sense haver de punxar cap vas sanguini, essent el primer que permet fer aquesta monitorització de manera no invasiva. L’hospital igualadí ha apostat sempre per la monitorització no invasiva en tots els casos en què sigui possible, per això ha decidit implementar d’aquest nou sensor que permet millorar la qualitat assistencial.

La incorporació d’aquest monitor permet a l’Hospital Universitari d’Igualada fer un pas endavant en innovació tecnològica i millorar l’atenció a les persones. Segons el director del servei d’Anestesiologia i Medicina intensiva, el Dr. Santiago Abreu, “l’anestesiologia és l’especialitat mèdica que més ha avançat en els darrers 20 anys i sens dubte un dels avenços més importants pel que fa a innovació és la monitorització no invasiva” i, afegeix, “aquesta nova tecnologia ens permetrà tractar amb més seguretat i augmentar qualitativament l’atenció als nostres pacients i és una mostra del compromís del servei d’anestesiologia i medicina intensiva i de la direcció del centre a oferir una atenció excel·lent i segura als nostres usuaris amb la darrera tecnologia disponible”.

Una tecnologia basada en Intel·ligència Artificial

L’algoritme per aconseguir aquest nou indicador de risc està basat en Big Data i en intel·ligència artificial. Per obtenir-lo s’ha utilitzat una base de dades amb 200.000 esdeveniments de caiguda de tensió i normals en més de 130 milions de cicles cardíacs. Així s’ha arribat a un valor numèric que va de 0 a 100 (índex de predicció d’hipotensió-HPI) mitjançant la combinació de fins a 23 variables hemodinàmiques i les seves interaccions, que es mesuren de manera continuada al pacient durant la cirurgia.