L’Events CB Igualada s’emporta un partit ajustat contra el CB Roser

EVENTS CB IGUALADA 49

CÀMPING BIANYA CB ROSER 45

L’Events CB Igualada va aconseguir diumenge la tercera victòria al campionat de Copa Catalunya de bàsquet. Els primers minuts del partit van ser marcats per la falta d’encert pel conjunt local i els errors comesos a nivell defensiu, que permetien a l’equip barceloní poder trobar tirs alliberats que convertien fàcilment, fent un total de tres triples durant els deu primers minuts i col·locant-se amb un marcador favorable a les visitants de 9-14.

En el segon període, les jugadores del conjunt igualadí es retrobaven amb les bones sensacions de cara a cistella i trobaven llançaments de tres encertats, tots tres per la jugadora uruguaiana Aldana Gayoso. Una millora col·lectiva a nivell defensiu, ajudava també a reduir distàncies amb el Càmping Bianya Roser A. El resultat del període era de 18-12, marxant a la mitja part amb 27-26.

En la represa del partit, les jugadores locals no aconseguien arribar còmodes a prop de cistella, fent difícil l’anotació i deixant un quart molt poc vistós. En defensa, es seguia notant la bona feina i la bona dinàmica de les jugadores de Sergi Alamillo, que aconseguien ofegar l’atac de les noies de Barcelona. El període va ser de 9-7, posant un marcador de 36-33.

En l’últim període del partit, les jugadores blaves seguien bé en defensa i es retrobaven novament amb l’encert, cosa que va permetre una major anotació per acabar el partit amb bones sensacions. L’equip visitant seguia amb dificultats per anotar, molt evidents sobretot en els últims moments de partit, on les igualadines les van deixar sense opció per endur-se la victòria. L’últim parcial va ser de 13-12.

El proper partit de les igualadines serà a la pista del Draft Gramenet, el dissabte 23 d’octubre a les 19:30h.