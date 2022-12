Les urgències sota mínims

Si per desgràcia heu hagut de passar per les Urgències de l’Hospital d’Igualada aquestes darreres setmanes, haureu vist que estant col·lapsades i amb el personal sota mínims. L’espera sempre es fa llarga, però si és a l’Hospital i per determinats dolors encara més. I aquests dies són molts els usuaris que s’han queixat de la manca de professionals sanitaris per garantir una atenció professional de qualitat. De fet, en resposta a una queixa presentada per un pacient, el Consorci Sanitaria de l’Anoia ho deia clarament: havien infradimensionat el Dispositiu d’Urgències de l’Hospital d’Igualada i, com a conseqüència, el servei està saturat. Concretament, per les necessitats del moment de la queixa, l’equip professional que hi havia era inferior al 50% de l’equip necessari per atendre els pacients. Ho estan patint els usuaris i ho estant patint els professionals sanitaris. Uns cartells penjats a Urgències per part dels propis professionals ho exposaven: “ens falta personal”, “urgències sota mínims”, “infermeria en lluita per unes condicions dignes” i “ajuda’ns a solucionar-ho, deixa la teva reclamació”. El col·lapse a Urgències no és nou. Els problemes de l’Hospital d’Igualada venen de lluny i massa sovint són silenciats per les entitats que participen en la gestió del Consorci Sanitari de l’Anoia, que són l’Ajuntament d’Igualada, el Consell Comarcal i el Servei Català de Salut.

L’origen dels problemes és la mala gestió de la direcció de l’Hospital d’Igualada, que no escolta les reclamacions dels professionals sanitaris per avançar cap a una sanitat pública i de qualitat.

I què necessitem per millorar l’atenció als pacients? Doncs, d’entrada, tres canvis substancials. El primer, posar el pacient al centre de totes les cures i, per tant, implica que els professionals han de tenir temps per atendre els pacients. I mai és així. Els cupos de pacients per professional sanitari són molt grans i empitjora la qualitat de l’atenció. L’Hospital d’Igualada necessita professionals, no podem seguir sota mínims, i per atraure i fidelitzar els professionals calen llocs de treball estables, amb càrregues de treball adequades i una bona gestió del centre sanitari. I amb la direcció actual aquestes condicions no es compleixin.

En segon lloc, garantir que hi hagi suficients professionals sanitaris per totes les especialitats i, especialment, les Urgències tinguin una dotació adequada. Aquests dies hem vist gent al mig dels passadissos d’Urgències en condicions inacceptables. No pot ser que el sistema sanitari carregui la responsabilitat en els professionals, que estan assumint una càrrega de treball, un estrès i una tensió emocional excessives. Per garantir que les Urgències funcionin, has de cuidar els professionals sanitaris. No pot ser que cada setmana ens arribin notícies que un professional sanitari de l’Anoia marxa lluny d’aquí cansat de la mala gestió de la direcció. No pot ser. Per què no poden cuidar més a la gent que hi treballa?

I en tercer lloc, el sistema sanitari necessita més recursos econòmics i una millor gestió, tant a l’Hospital d’Igualada com a tots els centres sanitaris del país. Canvien els consellers, canvien els governs, però seguim amb els mateixos problemes. El sistema sanitari (i especialment l’atenció primària) no té suficients recursos per garantir una sanitat pública i de qualitat com a conseqüència de les retallades i les privatitzacions dels governs de CIU i el PP. I si mirem més a prop, també en veurem exemples. Els darrers anys el govern Castells ha regalat 55.000€ a la Mútua d’Igualada, en bonificacions d’impostos, i això aprofundeix en la privatització del sistema sanitari i la manca d’equitat de la nostra ciutat.

Si has de passar per Urgències o qualsevol centre sanitari els propers dies, recorda, la gent de la bata blanca no té cap culpa que hagis hagut d’esperar tantes hores. Presenta queixes al taulell, escriu a la direcció i denuncia les retallades i les privatitzacions. I, sobretot, no et resignis. Que malgrat tot, hi ha esperança. La vaga que han convocat els professionals sanitaris pel 25 i 26 de gener ens interpel·la a tots. A usuaris i professionals. Aquells dies, siguem-hi. Que només lluitant tindrem una sanitat pública i de qualitat.