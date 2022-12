Creu Roja posa avui en marxa la 33a Campanya de Recollida de Joguines

Creu Roja ja torna a tenir en marxa la 33 Edició de la Campanya de Recollida de Joguines a l’Anoia amb la finalitat es que cap infant de la nostra comarca es quedi sense joguines la Nit de Reis i així cobrir les necessitats de les famílies que estan passant dificultats econòmiques.

Des de Creu Roja un any més, fan una crida per les donacions de joguines per infants de 0 a 12 anys, esperant una resposta social de solidaritat en aquestes Festes de Nadal. Us recordem que demanem joguines noves, educatives, no bèl·liques i no sexistes. Enguany, l’acte central de la campanya a Igualada culminarà avui divendres 16 de desembre de les 10 del matí a les 21 del vespre, amb la Marató que es celebrarà per 6è any consecutiu al vestíbul de l’Ajuntament. També es poden recollir joguines a diversos punts de la comarca:

• A Vilanova, dissabte 17 de desembre un Punt de recollida i taller de Nadal davant del mercat de Sant Hilari de 10 a 14 hores

• A Montbui, punt de recollida a la Vinícola el mateix dia, 17 de desembre, de 10 a 14 hores.

• El Futbol Sala Montbui, dissabte 17 de desembre punt de recollida a MontAqua. De les 9:00 a les 14:00 fan partits de les escoles del municipi; Jocs Nadalencs. De les 14:30 a les 20:00 partits de lliga.

• A la Pobla, dissabte 17 de desembre al Teatre Jardí, punt de recollida de Joguines i Taller de Xapes. de 10 a 17 de la tarda.

Per tota la gent que no pugui venir, poden portar-les a: C/ Les Comes 34, Igualada de 09:00 a 14:00h i dimarts i dijous de 16:00 a 19:00 h.