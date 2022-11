L’editorial: No és No

El 25 de novembre de 1960, les germanes Mirabal van ser brutalment assassinades per ser dones i activistes. El seu únic crim va ser haver lluitat pels seus drets contra el dictador dominicà Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961). El 1999 l’ONU va proclamar el 25 de novembre com el Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona.

La violència de gènere constitueix un greu problema social que, a més d’esbiaixar cada any la vida de moltes dones, també sotmet milers de víctimes a diverses formes de maltractament, a l’aïllament i fins i tot a la incomprensió per part del seu entorn.

Condemnem absolutament tots els actes de violència masclista. La violència de gènere és la manifestació més cruel de la desigualtat que pateixen les dones. Que aquestes deixin de ser assassinades és una responsabilitat de tothom.

Davant d’aquesta situació ha calgut potenciar la conscienciació i la sensibilització pública per fer visible la importància i la gravetat d’aquesta problemàtica. S’ha fet imprescindible treure de l’esfera privada aquest tipus de situacions i situar-les a l’espai públic fent que la societat sigui part implicada en el procés de canvi, que generés rebuig social.

En els darrers temps, tant les institucions públiques de diferents països com les associacions de dones i la població general, han posat especial èmfasi en la importància d’incloure programes de prevenció de la violència de gènere, on es promogui una educació en igualtat des de la família, l’escola i els mitjans de comunicació. S’han desenvolupat accions de sensibilització, informació i formació perquè no es repeteixin els esquemes masclistes que han portat la nostra societat a mantenir una desigualtat, però el problema persisteix.

Aquesta setmana mateix hem vist com des de les esferes feixistes que volen manar en el nostre país, s’atreveixen a insultar de manera masclista a una dona en seu parlamentària. És intolerable. Una vegada més, la societat democràtica i lliure ha d’empoderar-se per evitar que els qui propaguen l’odi i la mentida no tinguin cap espai en les nostres vides. En això, No és també NO.