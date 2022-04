L’Editorial: La Vegueria i la Mostra

El vicepresident Jordi Puigneró i la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, acompanyats pel delegat de la Generalitat i alcalde de Tous David Alquézar, els alcaldes de les quatre capitals i els presidents dels Consells Comarcals, van presentar el projecte de desplegament dels serveis territorials de la Vegueria del Penedès. Més de disset anys de reivindicació de la ciutadania han calgut per arribar a aquest moment, que esperem sigui l’inici d’una etapa de millor desenvolupament de les possibilitats de les comarques penedesenques. La ciutadania està preparada i no ha deixat mai de creure-hi. S’ha anat avançant, malgrat totes les dificultats.

I com un exemple més de les capacitats ciutadanes, aquest any torna la Mostra presencial en el marc de la Capitalitat de la Cultura Catalana que ostenta la ciutat d’Igualada. Tornarem a gaudir i donar suport a companyies i programadors després del parèntesi a que va obligar la pandèmia, que ha servit per reinventar-se i millorar, tot fet amb l’afany innovador que va lligat a l’èxit de qualsevol activitat. I l’equip organitzador d’això en sap un munt. Hi ha una programació que inclou un ampli ventall de disciplines artístiques, com són el teatre, la dansa, el circ, la música, els titelles, els pallassos i les instal·lacions.

De nou funcionarà l’engranatge que ha fet de la Mostra un pol d’atenció ineludible per l’activitat de les arts escèniques. Escoles, comerços i voluntariat s’afegeixen a la qualitat i capacitat dels promotors, que aquest any han recuperat la Llotja del Museu de la Pell com a un nou espai de trobada per afavorir el networking, la formació i les contractacions.

Un altre aspecte important d’aquesta Mostra és el seu caire reivindicatiu.

La icònica imatge d’un cavall amb tapa ulls quan, en els temps que correm, es necessita una visió de tres-cents seixanta graus per estar atents a tot el que ens envolta i tenir una mirada oberta i crítica per anar sempre més enllà del que ens volen fer veure i pensar, sabent llegir entre línies, captar suggeriments de gestes i paraules, fetes amb enginy i intel·ligència. Són temps d’atreviment, exigència i mirada lliure per superar prejudicis i dotar-se d’eines de transformació i d’inclusió social. I aquesta setmana tenim dos bons exemples de constància i fermesa cívica.