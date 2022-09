L’Editorial: Habitatges dignes

L’anunci de la Generalitat, ahir, que permetrà a Igualada disposar de gairebé 7 milions d’euros per a la rehabilitació d’edificis i barris és una excel·lent notícia. Les subvencions dels Fons Next Generation per a la rehabilitació del parc d’habitatge -que també arribaran, segurament, a d’altres municipis de la comarca- actuaran en tres línies diferents: habitatge, edifici i barri. Es tracta de posar negre sobre blanc a una vella problemàtica molt cara de resoldre, i més en els temps que corren.

Potser l’anunci ens arriba en moments de molta incertesa en els quals serà molt complicat que els propietaris s’arrisquin a invertir directament els seus estalvis -o demanar diners al banc- per a posar-hi la seva part en aquesta iniciativa, però per fortuna de tots la partida europea per aquesta finalitat ha vingut per quedar-se i estarà disponible fins a esgotar-se. És una molt bona oportunitat per posar habitatges i edificis al dia, per complir les normatives actuals i per millorar, està clar, la nostra qualitat de vida i la de la capital de l’Anoia. Cal ser molt conscient de l’impacte de les polítiques de rehabilitació sobre la qualitat de vida de les persones.

S’ha dit en moltes ocasions que el reforç de les actuacions en la rehabilitació ha de ser un dels pilars de les polítiques d’habitatge, ja que aquestes actuacions serveixen per garantir el dret a l’habitatge digne, la millora de la qualitat de vida de les persones, el seu benestar i ajuden a lluitar contra la pobresa energètica. Molt més encara davant el panorama actual…

Aquesta línia d’ajuts europeus dels quals ara es beneficiarà Igualada s’emmarca en l’estratègia de regeneració urbana en barris vulnerables amb un parc residencial degradat per desplegar-hi mesures socials, ambientals i econòmiques que contribueixin a millorar les condicions d’habitabilitat del veïnat i a reduir les desigualtats.

Igualada serà més ciutat per a tothom si, entre tots, fem possible que els nostres edificis siguin dignes. I aquest és el camí per aconseguir-ho.