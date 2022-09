La Veu de l’Anoia celebra els seus 40 anys

Avui, divendres 2 de setembre La Veu de l’Anoia, ha portat a terme l’acte institucional de la celebració del 40 aniversari de la publicació. L’esdeveniment s’ha celebrat al recinte gastronòmic el Kubb de Sesoliveres i ha comptat amb més d’un centenar assistents.

La presentació de l’acte ha estat a càrrec del periodista Marc Vergés, qui ha iniciat els parlaments donant la benvinguda a tots els assistents i ha donat pas a la directora general de La Veu, Pia Prat Jorda, i al director de redacció, Jordi Puiggròs. Tots dos han agraït a tots els assistents la seva presència així com la tasca de totes les persones que durant quaranta anys han fet possible que La Veu de l’Anoia encara sigui amb nosaltres.

A continuació, el president de l’Associació Catalana de Premsa Comarcal, Francesc Fàbregas, ha volgut expressar la seva estima per Igualada i La Veu: “Quan vaig començar al món de la premsa vaig agafar La Veu com a exemple i model de seguir. Aquesta publicació ha tingut i té un pes molt important dins de la nostra associació.”

Per la seva part, el secretari de Difusió de la Generalitat, Jofre Llombart, ha afegit “aquests quaranta anys són el resultat d’una feina molt ben feta, treball constant i molta rigorositat”

L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, també han volgut dedicar unes paraules al públic i a La Veu agraint la tasca diària de tots els que fan possible que La Veu de l’Anoia surti cada divendres, així com un petit record d’anècdotes de la publicació. També ha remarcat la importància que té aquest periòdic per a la ciutat i la comarca.

La celebració ha seguit amb la conferència magistral “La importància de la premsa comarcal en el nostre territori”, a càrrec de Marçal Sintes, periodista, director de la revista Tripodos, director de l’Institut de Recerca en Comunicació de Relacions Internacionals i professor de la Universitat Ramon Llull. Sintes ha fet un recorregut pel món de la premsa local i comarcal remarcant que és una tasca imprescindible per a la ciutadania. A més ha volgut esmentar la figura dels periodistes que treballen per aquests tipus de periodisme, la seva rugositat i constància per fer més i millor les notícies i els continguts que ens toquen de més a prop.

Sis persones han estat reconegudes per la seva tasca com a col·laboradors de La Veu de l’Anoia

El diari de La Veu compta des dels seus inicis amb un grup de col·laboradors fidels que cada setmana envien els seus articles i fotografies de manera interrompuda. Per aquesta raó, des de La Veu de l’Anoia s’ha volgut reconèixer i agrair la seva tasca desinteressada durant aquests anys a:

Josep Maria Vidal. Actiu col·laborador de la secció d’esports de motor. Amb els seus escrits i fotografies ha informat cada setmana dels ral·lis, trials o resultats dels pilots anoiencs al Dakar.

Josep Elias Farré. Com a degà del periodisme igualadí, en Josep ha publicat, i publica encara, articles sobre la història d’Igualada i els costums de la societat igualadina.

Ramon Robert. Tota la informació de les novetats musicals i les estrenes cinematogràfiques, a més d’unes magnífiques cròniques i crítiques.

Carmel·la Planell. Indiscutible col·laboradora cultural amb els seus articles d’exposicions, concerts, teatre, cinema, viatges…

Miquel Saumell. Els seus articles d’opinió, que es publiquen quinzenalment, aporten el punt de vista dels diversos temes d’actualitat d’aquest igualadí resident a Barcelona.

Els premis de reconeixement han estat patrocinats per l’empresa PreZero i Toni Eliana.

Recordatoris per als assistents

La Veu de l’Anoia ha volgut obsequiar a tots els assistents amb una il·lustració de l’artista de renom internacional Ana Yael (@anayaelz), una imatge que vol representar els 40 anys de la publicació retratant elements representatius de la societat i la cultura d’Igualada i l’Anoia que conformen les notícies de La Veu cada setmana. A més d’aquest detall, els assistents han rebut el diari “Especial 40 anys sent la teva Veu”, publicat avui divendres.

Per part de l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal, els assistents han rebut també com hi ha recordatori de l’acte el llibre “Premsa Comarcal: La memòria de la vida quotidiana de Catalunya.”

Un cop finalitzada l’entrega dels reconeixements, els assistents han pogut gaudir d’un dinar brunch amb productes km 0 de l’Anoia preparat per Manel Pla als magnífics jardins d’elKubss. La jornada ha estat amenitzada per la música del pianista i compositor igualadí Albert Gàmez.