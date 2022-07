L’editorial: Globus d’esperança

Un dels esdeveniments d’Igualada que més ressò tenen a nivell fins i tot internacional és l’European Balloon Festival (EBF). Aquest any torna amb tota la força, ja amb els actes habituals d’abans de la pandèmia, amb l’esperadíssim Night Glow, que augura la presència de milers de persones al Parc Central de la capital de l’Anoia. Una excel·lent notícia, que continua situant la ciutat en un dels referents d’aquest sector de l’aeronàutica. Esperem que continuï també algun dia la fira Aerosport, de la que no se’n coneixen més detalls després de la seva suspensió a conseqüència de la covid.

L’EBF arriba just la setmana que es donen a conèixer unes xifres de desocupació molt positives, que ens recorden a les de l’època d’abans de la crisi de la bombolla immobiliària. Unes dades que cal prendre’s amb l’esperança que vinguin acompanyades de més oportunitats de treball, especialment per als joves, un tram d’edat que sempre ha registrat els pitjors números d’atur, i més en una comarca castigada com la nostra, a la cua en moltes de les estadístiques de microeconomia.

En aquesta petita dosi de clima positiu i fe en l’esperança de temps millors també caldria posar-hi els grups polítics, alguns d’ells visiblement més nerviosos de l’habitual i enfrescats en ridícules batalles preelectorals a un any vista de les eleccions. A tot arreu es veuen enemics i tot és criticable. La por a perdre la cadira, o la fam desmesurada per guanyar-la, converteixen les xarxes socials i els mitjans de comunicació en un escenari francament millorable i que demostra el nivell polític que no es mereixen els ciutadans.

Calen més missatges positius, més propostes de solucions creïbles, més persones disposades i vàlides per executar-les, i ajudar entre tots a tenir un clima agradable i sense tensions. L’esperança que volem i necessitem passa per aquí.