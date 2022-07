El Moli Paperer, punt de partida d’una de les rutes del patrimoni artesanal català

Visites guiades a centres d’interpretació on conèixer les interioritats dels oficis artesans o un taller on poder produir una peça pròpia. Aquestes són algunes de les activitats que proposa el projecte de Rutes Artesanes que impulsa la Generalitat. El conseller d’Empresa, Roger Torrent, ha assenyalat des del museu Molí Paperer de Capellades que l’objectiu és “prestigiar” l’artesania del país. “N’hi ha molta, de qualitat i l’hem pogut conservar. Ara cal projectar-la cap al futur”, ha destacat. La guia, en format digital, proposa vuit itineraris on es donen a conèixer una vintena de zones amb oficis singulars -com ara la sal de Cardona al Bages o la llana de l’ovella xisqueta al Pallars-, diversos punts d’interès artesanal, museus i tallers.

Els itineraris, que passen per una vintena de comarques i una quarantena de municipis, ofereixen propostes i activitats relacionades amb la gastronomia, la natura o el patrimoni històric més representatiu de cada zona. Per exemple, s’hi pot trobar activitats al voltant de la terrissa de Quart al Gironès, fins al sabó de Montgai a la Noguera, l’alabastre de Sarral a la Conca de Barberà, l’ofici de la Pauma al Montsià, l’artesania tèxtil a la ciutat de Terrassa o la forja d’Alpens al Lluçanès. Els recorreguts estan pensats per fer en família, en parella o de manera individual, per etapes o diverses activitats en un mateix dia. El conseller d’Empresa, Roger Torrent, ha destacat que a Catalunya hi ha una artesania “molt potent que s’ha anat forjant al llarg dels anys” i el que es vol ara és posar-la en valor i combinar-la amb una proposta turística “responsable, sostenible i vinculada a la identitat històrica”. D’altra banda, Torrent ha assenyalat que la guia també vol ser una eina “viva” en què el sector pugui incorporar periòdicament nova informació de tallers, espais o punts d’interès artesanal a visitar. La ruta des d’on el conseller d’Empresa ha donat el tret de sortida al projecte és la de la Catalunya Central. Aquest itinerari explora oficis tan diversos com el paper de Capellades, el cuir d’Igualada i de Vic, la fusta de Torelló, el ferro forjat d’Alpens o la sal de Cardona. La resta de rutes engloben les comarques de Barcelona, Ciutat de Barcelona, Alt Pirineu i Aran, comarques de Lleida, Terres de l’Ebre, comarques de Girona i comarques de Tarragona. La proposta s’adreça al públic català, però també més endavant també es pretén captar l’atenció del públic estatal i internacional. El web on es recull tota la informació –www.rutesartesanes.cat– també inclou petits vídeos amb una mostra representativa de les propostes. Properament, també es donarà a conèixer vuit documentals audiovisuals que potenciaran la difusió del projecte. Les rutes són una iniciativa que s’emmarca en el Pla d’Acció del Comerç, l’Artesania i la Moda 2022-2025 del Consorci de Comerç Artesania i Moda de Catalunya, que enguany destinarà 1 MEUR a impulsar diferents actuacions amb la finalitat d’incrementar el prestigi i la visibilitat de l’artesania a Catalunya, acompanyar les empreses i millorar-ne la competitivitat.