L’Editorial: FineArt

Celebrem enguany els deu anys d’una iniciativa reeixida i es farà d’aquella manera que ha estat el segell que ha identificat el certamen des de l’inici. Feina ben feta d’una expressió cultural que ha esdevingut popular i que es farà visible en una vintena d’espais de la ciutat. Hi haurà des d’una visió retrospectiva dels darrers anys, amb la història de les imatges més destacades de cada edició, fins a fotos de Chema Madoz i Ramon Masats, Premis Nacionals de Fotografia 2000 i 2004. I com a elements essencials, una antològica dedicada a l’enyorat Santi Carbonell i la temàtica LGTBI+ que serà fil conductor per una munió d’obres de fotògrafs vinguts d’arreu del món. I també exposicions ben peculiars, com la que es podrà veure a la Teneria, anomenada “l’altra mirada de la recerca”, que recull fotografies guardonades en el Concurs de Fotografia científica del centre sanitari, amb la particularitat d’estar totes fetes a través d’un microscopi.

Però no només es tracta d’exposicions de qualitat. També s’inclouen un gran nombre d’activitats paral·leles vinculades al món de la fotografia, com visites a les mostres, taules rodones i tallers que ens aproximen i endinsen en l’espai on la llum i la realitat instantània queda enregistrada en un suport digital o en paper. Vivències compartides i imatges que es fan eternes per mitjà de la tècnica. Tot plegat, una demostració de com ha quallat aquesta activitat d’eternitzar un instant i de captar emocions i sensacions convertides en imatges. Tot plegat un camí per a tots aquells que s’han acostat a aquest univers que ha esdevingut popular, pel fet de tenir gairebé sempre a la mà un aparell que han convertit a cada individu en un fotògraf.

Ens agrada parlar de notícies com aquestes, perquè són positives i nascudes de la iniciativa ciutadana a través d’entitats, en aquest cas de l’Agrupació Fotogràfica, i recolzades per les administracions, en aquest cas l’Ajuntament, i són d’espectre ampli ja que encaixen a una majoria. Fan ciutat i ens fa sentir millors persones. Gent que treballen en el que els agrada, però que ho fan extensiu a la comunitat que els envolta. Seran dies on es podrà ser un actor més mirant a través de l’objectiu de la càmera o de la pantalla del mòbil, o gaudir de la bona feina d’artistes consagrats. Les imatges ja formen part indestriable de la nostra vida.