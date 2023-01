L’editorial: Els Tres Tombs

Diumenge tornarem a viure amb plena normalitat els Tres Tombs, sense mascaretes ni cap classe de restriccions, quelcom que l’any passat, en ocasió de 200 aniversari, ja es va intuir diferent. És una de les festes amb més arrels a la ciutat, catalogada d’Interès Turístic Nacional, darrere de la qual hi ha l’esforç i la perseverança de l’Antic Gremi de Traginers, que treballa amb cura per a mantenir una tradició bicentenària i que esdevé la més antiga del país.

Els Tres Tombs són el museu a l’aire lliure més valuós dels nostres dies, i és un orgull que es mantingui viu a Igualada, adaptant-se, això sí, als nous temps. Aquesta festa és una recreació del transport de passatgers i mercaderies del segle passat a Catalunya, que pretén durant uns dies mostrar-nos la seva essència, una època passada, fent valdre el significat originari de la celebració i els seus rituals, les banderes, els carros, els guarniments i els traginers.

Malauradament, si bé els carruatges, molts d’ells de les associacions dels Tres Tombs que hi ha repartides per tot Catalunya, i alguns d’ells privats, es mantenen, no succeeix el mateix amb els cavalls, veritables protagonistes. Costa de trobar-ne, i sembla que fins i tot s’han de portar de fora del país. És un maldecap per a moltes organitzacions, però és un reflex que les coses ja no són com abans.

La festa aplica un protocol de benestar animal i ara trobar bestiar que compleixi tots els requisits és complicat. Els veterinaris comproven que tots els animals tinguin la documentació necessària i gaudeixin d’un bon estat de salut. Un gran pas endavant que ja fa temps que s’aplica a Igualada, però mantenir els Tres Tombs amb tot el seu esplendor i amb el rigor històric de la celebració, costa cada vegada més.

És per tot plegat que encara dona més valor al desinteressat treball de tot l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada, un exemple clar de la tenacitat del voluntariat i de moltes famílies igualadines que es reivindiquen cada any mostrant-nos un dels oficis que ha fet de l’Anoia el que som. Per molts anys més!