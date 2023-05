L’editorial: El barri del Rec

El Rec.0 arriba a menys d’un mes de les eleccions municipals, i amb un lema, “Vota Rec”, que convida clarament a reforçar un clam que s’ha repetit en moltes ocasions per part dels seus impulsors i d’una part de la societat civil igualadina: la necessitat de reformar aquest barri del sud de la ciutat.

Hi ha, sembla, unanimitat en tots els estaments polítics de la capital de l’Anoia en endegar d’una vegada per totes el canvi urbanístic del Rec. Ha viscut diverses transformacions al llarg de la història. Inicialment agrari al segle XII, reconvertit en industrial al segle XVIII, amb adoberies i després fàbriques, vapors i cotoneres, fins que, més recentment, persones i col·lectius s’han anat instal·lant al barri, seduïts pel seu potencial, impulsat encara més arran de la iniciativa Rec.0.

Tot i això, és evident que aquesta zona d’Igualada pateix un procés de deteriorament, amb àrees parcialment buides i dificultats per a la seva reconversió degut a restriccions del planejament, vigent des de 1986, i que clama a crits una reforma de la qual se’n parla des de fa molt de temps, i que no ha tingut mai continuïtat, més enllà de la revisió frustrada del POUM pel govern de l’Entesa per Igualada de Jordi Aymamí.

L’Ajuntament va rebre fa poc tres milions d’euros per iniciar una transformació que tarda massa. Els diners es destinaran a la inversió en l’espai públic, amb la millora de les voreres i la il·luminació, la vianalització d’espais i la millora de l’accessibilitat, quelcom que agafa ara més importància amb la imminent acabament de les obres de l’enllaç de la Ronda Sud.

El barri, com apunta el consens social i polític igualadí, ha de poder compartir els usos residencials, de serveis i d’activitat econòmica, potenciant la rehabilitació de patrimoni arquitectònic, en un entorn urbà de millor qualitat i més amable. Un canvi que, ens n’alegrem, compta amb l’acord de tothom.

Ara ja no hi ha excuses.