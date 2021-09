Humans de l’Anoia: Aïda Figuerola

AÏDA FIGUEROLA

Nascuda al 1992 a Igualada, de família adobera.

Vaig estudiar als Maristes Igualada, i després economia internacional a Barcelona i a Boston. M’apassiona l’organització d’esdeveniments i les cultures diferents a la nostra.

Formo part de la @JCIIgualada, amb qui hem organitzat jornades d’emprenedoria, com el Biz, el concurs de Joves a Debat i jornades d’intercanvi amb representants internacionals a la comarca. Alhora l’entitat m’ha donat l’oportunitat de participar a concursos de debat per Europa i assistir a un programa amb Eurodiputats al Parlament Europeu i una jornada de joventut a la ONU (NY). Recomano als joves igualadins, que viatgin i aprenguin tant com puguin d’altres cultures.

Gràcies a aquestes experiències, m’he dedicat professionalment a organitzar esdeveniments en empreses com King (Candy Crush) i BANDAI NAMCO.

Actualment junt amb @TicAnoia estem organitzant el @tedxigualada. Espero veure-us a l’octubre!

Per mi Igualada és especial, no només per la meva família i amics, sinó sobretot per les festes tan úniques que tenim: els Tres Tombs, els Reis, el Balloon Festival i el Rec Stores.

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és…

S’ha trobat una cura a la covid, la vida torna a la normalitat i reprenem les celebracions de la ciutat amb màxima esplendor