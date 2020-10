L’APPEC guardona La Veu de l’Anoia com a Millor Publicació de Premsa

L’APPEC editors de revistes i digitals guardona el setmanari comarcal La Veu de l’Anoia com a Millor Publicació de Premsa a La Nit de les Revistes i la Premsa en Català. El jurat ha valorat els 38 anys de trajectòria de la capçalera anoienca i la seva “valentia i tenacitat per informar a peu de carrer en el primer territori amb confinament perimetral com va ser la Conca d’Òdena a causa de la pandèmia”.

La Nit de les Revistes i la Premsa en Català, l’acte dels reconeixements als professionals de la comunicació i a les publicacions en català més important del sector, celebrarà la seva 20a edició el proper dimecres 14 d’octubre, una gala que es podrà seguir de manera virtual a través del canal de YouTube APPECTV a partir de les 20:00h. La gala estarà presentada per l’escriptor Màrius Serra des de l’Espai Endesa de Barcelona.

A més del premi a la Millor Publicació de Premsa, en la categoria de Revista el premi ha estat per la berguedana L’Erol i en la categoria Digital pel mitjà de consum conscient opcions.org. Tots ells, atorgats per un jurat d’experts.

Per la seva banda, la Junta de l’APPEC ha reconegut amb el Premi Comunicació l’informatiu infantil de Televisió de Catalunya, InfoK; amb el Premi Societat el reconegut xef José Andrés; i amb el Premi Cultura la plataforma Actua Cultura 2%.

Així mateix, les revistes Estrip i Namaka guanyen el concurs de Millor Portada i es commemoren els 50 anys de la revista Muntanya, la primera revista d’excursionisme en català.

L’Espai Endesa de Barcelona: 20 anys donant suport a les revistes en català

Des de fa 20 anys Endesa dona suport a les revistes en català amb la cessió de l’Espai Endesa de Barcelona per celebrar La Nit de les Revistes i la Premsa en Català, l’acte més important del sector. L’Espai Endesa és un edifici modernista inaugurat l’any 1897, en la que havia estat la sala de turbines de la Central Catalana d’Electricitat. Aquesta va ser una de les primeres centrals tèrmiques que van sorgir a Catalunya per abastir la creixent demanda d’energia elèctrica a la ciutat comtal.

L’edifici, dissenyat per l’arquitecte Pere Falqués i Urpí, està catalogat com a Patrimoni Històric de la Ciutat i és una excel·lent mostra del Modernisme Industrial Català. Endesa, amb la cessió d’aquest espai a determinats col·lectius, té l’objectiu de posar a la disposició de la societat un bé d’interès cultural i històric que ha de servir per impulsar projectes que fomentin el desenvolupament social.

L’APPEC editors de revistes i digitals

L’APPEC editors de revistes i digitals aglutina i representa a les més de 200 revistes i mitjans digitals dels Països Catalans. La Nit de les Revistes i la Premsa en Català és l’acte institucional de l’entitat que aquest any arriba a la seva 20a edició. L’esdeveniment té com a objectiu posar en valor la tasca de les publicacions dels Països Catalans amb l’atorgament de reconeixements en diferents categories.

La Nit és, també, un termòmetre de l’estat del sector i un espai de reflexió sobre el paper dels mitjans de comunicació en la construcció del nou país. La 20a Nit de les Revistes i la Premsa en Català tindrà lloc el dimecres dia 14 d’octubre a les 20:00h en format virtual al canal de YouTube APPECTV i estarà presentada per Màrius Serra des de l’Espai Endesa.