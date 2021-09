L’Antic Gremi de Traginers ja prepara la celebració del bicentenari

El passat cap de setmana l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada va participar a la 68a edició de FirAnoia en un estand, una bona ocasió per anar fent boca i escalfar motors de cara les properes festes gremials, que el gener del 2022 celebraran els 200 anys.

Amb tota la feina feta per part dels que avui formen part d’aquesta entitat, però sobretot amb tota la feina que han fet aquells que els precedeixen i que han permès obtenir els cinc guardons que tenen com la Creu de Sant Jordi i la Festa Tradicional d’Interès Nacional, estan preparats per tal que durant el proper any es pugui celebrar un gran aniversari: dos-cents anys d’història que es volen compartir amb tota la ciutat. Són poques les entitats que arriben a aquests anys de vida, i pel que fa a la celebració dels Tres Tombs, es pot dir que són els més antics del país.

Des del Gremi fa mesos que es prepara amb il·lusió el bicentenari, a més a més dels Tres Tombs que es celebraran el proper 23 de gener, els quals s’espera que siguin ben lluïts com l’ocasió es mereix. Els anoiencs i les anoienques també podran visitar exposicions, participar en els tradicionals concursos i conèixer millor la festa a través de xerrades i publicacions.

A banda de celebrar els 200 anys de l’entitat igualadina, l’any vinent coincidirà també amb els 25 anys de la Federació Catalana dels Tres Tombs de Catalunya, que engloba més de 90 pobles que també celebren aquesta festa arreu de Catalunya. Cal dir que Igualada va ser el bressol on es va començar a gestar aquesta federació juntament amb Vilanova i la Geltrú i alguna altra ciutat. La Federació cada any organitza la cloenda en una localitat diferent, i al mes de maig s’aplega una representació de carros de cada poble federat per tal de celebrar una trobada i així tancar la temporada traginera. Coincidint amb els dos aniversaris, el del Gremi per una banda i el de la Federació per l’altra, el dia 8 de maig de 2022 Igualada celebrarà aquesta trobada, i serà doncs la Capital Catalana dels Tres Tombs 2022.