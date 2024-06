L’Anoia Folk va ser tot un èxit en qualitat i públic

El passat dissabte 8 de juny es va dur a terme la 28a edició de l’Anoia Folk, una edició diversa en estils. El Castell de Claramunt va acollir al voltant de tres centes persones que van poder descobrir i gaudir de la veu dolça i melòdica de Lia Sampai, el primer concert del festival, que va emocionar ahir a un públic, que es va lliurar a la veu i la música d’unes cançons que canten a l’amor familiar i als somnis d’infantesa.

La segona part del festival, va acollir el rock desenfadat i canalla de Quimi Portet, que com ell mateix va definir, “un concert selecte per a un públic selecte”. El músic, referent del rock and roll en castellà, per a moltes generacions que van seguir amb “El último de la fila”, va connectar amb un públic lliurat a les seves cançons com La Rambla o Tinc una bèstia, que ja formen part. de la música popular del nostre país.

El concert final de l’Anoia Folk el van protagonitzar les Bum Titits, una formació molt jove amb dues components anoienques, que van seduir el públic amb el seu entusiasme, alegria i domini vocal, en un recorregut per les cançons protagonitzades per dones i temes propis del folk, la música Old Time i Bluegrass, posant-se en la cançó protesta. Durant el concert van explicar les històries de les seves referents, interactuant amb el públic, convidat a cantar mitjançant cançoners.

El Festival està organitzat per l’Associació Cultural La Llobreia, compta amb el suport i el patrocini de l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt, i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya a través de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, com també el mecenatge de diferents establiments i empreses de la Pobla de Claramunt que han fet possible aquesta nova edició. .