L’ADF de la Torre reobre un camí històric

Amb el pas del temps el bosc reclama el que és seu, es regenera i acaba tancant el que un dia van ser camins i vies de comunicació rural, de pagesos, ramaders, margers, rabassaires i altres oficis que s’han anat perdent amb el mateix transcurs dels anys, és simplement una llei natural.

Això és el que ha passat amb una de les senderes que conduïa des dels camps del Coll de Mata i voltants, prop del terme municipal de Sant Joan de Mediona, fins al Pla de la Poiosa (La Torre de Claramunt); que el pas dels anys l’havia tancat per complert i els ramaders locals no podien utilitzar-ho per travessar-lo amb els ramats d’ovelles i cabres fins al citat Pla, on podien trobar pastura més fresca i adequada a l’alimentació d’aquests remugants.

Una nova dificultat, afegida, pels ramaders de la zona que ens porta el canvi climàtic.

A instàncies, i en col·laboració amb el mateix Ajuntament de la Torre de Claramunt, membres de l’ADF 202 (que forma part activa de la Federació de l’Anoia) han pogut reobrir un camí que sigui transitable pel bestiar, fins a terrenys més generosos en pastura i alimentació per ovins i caprins. A les tasques forestals i de desbrossaments, han participat també membres de la Brigada Municipal, així com els mateixos ramaders. Un excel·lent treball en equip, coordinat pel bé del pasturatge local.