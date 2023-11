Humans de l’Anoia: Laura Jiménez

LAURA JIMÉNEZ

Soc la Laura Jiménez, igualadina des del 9 de novembre del 2000 i futura Educadora social. L’Anoia m’ha donat moltes coses bones, com són els meus amics i el Taekwondo @furiojolvilanova on vaig estar durant molts anys. Agraeixo al Joni tot el que em va ajudar personalment.

Actualment, estic estudiant 4t d’Educació Social a la Universitat de Barcelona, i tinc el títol de Grau Superior d’Integració social que vaig cursar al Milà i Fontanals, el qual em va ajudar a obrir-me moltes portes en el món social.

He treballat en diferents àmbits, com són infància i adolescència en risc, menors estrangers no acompanyats i diversitat funcional. Aquest any he pogut fer les pràctiques d’Educadora social a la Creu Roja d’Igualada i al Centre obert el Cireret de Vilanova del Camí, a qui estic molt agraïda per l’experiència i els coneixements que vaig emportar-me.

Voldria especialitzar-me fent un màster sobre la creació i direcció de projectes socials i en un futur inclús poder implementar-los a la meva ciutat. Encara que molts cops aquesta professió sigui una mica “invisible”, aconsello a tothom que la desconegui, informar-se perquè és una professió molt bonica i àmplia.

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és…

“El ioga s’ha integrat a la societat com un estil de vida, no com a una pràctica de moda”