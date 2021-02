La MICOD fa un bon balanç del programa d’inserció laboral

La Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena ha completat aquesta setmana el programa “Conca Industrial 4.0” per afavorir la inserció laboral del jovent dels municipis de la Conca al sector industrial. Després de quatre mesos i mig d’activitat, el programa deixa un molt bon balanç; dels dotze joves participants set han aconseguit un contracte laboral en una empresa industrial del territori, un jove ha reprès els estudis que havia interromput i els quatre alumnes restants estan participant en processos de selecció de personal.

El programa, subvencionat per la Diputació de Barcelona, ha ofert als joves participants formació teòrica i pràctica en l’especialitat de “Polimantenidor industrial”, un perfil molt demanat per les empreses de la Conca d’Òdena. La formació ha tingut una durada de tres-centes hores i els participants han adquirit coneixements d’electricitat, soldadura, pneumàtica i electropneumàtica. A més, han participat en sessions orientades a afavorir la seva inserció laboral, com ara sessions de gestió emocional i empoderament, networking i speed dating (contacte ràpid) entre alumnes i empreses, també sessions de sensibilització per promoure la presència de dones al sector industrial, així com formació sobre la irrupció de la indústria 4.0 i els nous perfils competencials que demanda el sector. A causa de la pandèmia, però, no ha estat possible realitzar les pràctiques de manera presencial a les empreses tal i com estava previst.

El passat mes de setembre, quan es va iniciar el programa de reinserció laboral, la Conca d’Òdena registrava una taxa d’atur del 16% que afectava especialment als joves. És per això que la MICOD va engegar diverses accions per generar oportunitats per al territori i, en especial, actuacions de suport a la ocupació de les persones aturades.