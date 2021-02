La Biblioteca i Inquiet mostren els vídeos del primer CinemaLab

“Embolicant la troca” i “L’invisible Tonet” són els dos curtmetratges que han elaborat els nens i nenes participants al CinemaLab que va organitzar la Biblioteca Central d’Igualada, impartit per Inquiet amb la col·laboració de Javi Fernández de la revista literària Narranación i Pep Farrés, actor i director. El taller es va dur a terme en diverses sessions el mes de desembre i ara s’ha enllestit l’edició dels curtmetratges, que es poden veure ja al canal de Youtube de la Biblioteca i a la seva pàgina web.

Els participants es van basar en els “Contes per telèfon” de Gianni Rodari per fer el seu propi guió i gravació de la història, i es van convertir així en petits directors i actors de cinema per uns dies. D’aquesta manera, van treballar eines com l’elaboració d’un guió cinematogràfic, l’escenografia, la interpretació, etc. Els protagonistes són Aran Bacardit, Martina Closa, Edurne Fernández, Alba Fernández, Bruna Fernández, Leia Galán, Edna Almirall, Pol Almirall, Jan Somolinos, Roc Somolinos, Maria Trullas i Anna Vidal. Ells mateixos van escriure les històries, van preparar els diàlegs i van conèixer i experimentar de primera mà tècniques cinematogràfiques com el croma.

Aquest CinemaLab forma part del projecte BiblioLab de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona que té per objectiu promoure l’accés, l’aprenentatge i la creació de coneixement a través de l’experimentació, la creativitat i la innovació en entorns col·laboratius. L’Associació Inquiet ha rebut una subvenció per desenvolupar-lo a la Biblioteca Central d’Igualada. La Biblioteca organitza cada any diversos tallers BibloLab amb l’objectiu d’oferir un espai d’aprenentatge, experimentació i creativitat als usuaris de totes les edats. Són gratuïts i oberts a tothom, però cal inscripció prèvia.