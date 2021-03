La Llacuna signa un conveni amb l’APAN per controlar les colònies de gats

L’Ajuntament de La Llacuna i l’Associació Centre de Protecció d’Animals de l’Anoia (APAN) han signat un conveni per controlar les colònies de gats que hi ha al municipi. D’aquesta manera, l’administració local vol evitar les molèsties que aquests animals ocasionen als veïns i veïnes.

L’APAN, amb la col·laboració d’Abrigats, una associació sense ànim de lucre, amb la finalitat principal de vetllar pel benestar dels animals, defensar i protegir els seus drets, controlarà les colònies de gats a través del programa CER, seguint els protocols establerts per la Diputació de Barcelona. Aquesta metodologia consisteix en la captura, esterilització i reintroducció del gat en una colònia controlada. En aquests espais s’alimentarà els animals amb menjar sec o ranxo i aigua. L’entitat també es posarà en contacte amb les persones que alimenten els gats de forma controlada perquè col·laborin en aquesta actuació.

Per altra banda, l’Ajuntament es compromet a cedir a la protectora els espais que es destinin per establir-hi les colònies de gats i a permetre que es col·loquin dispositius a la via pública per protegir i alimentar els animals, sempre que es compti amb el vistiplau del departament de Medi Ambient. L’administració local aprovarà anualment l’aportació econòmica perquè l’entitat pugui tirar endavant les seves intervencions en les colònies que hi hagi. També impulsarà accions per conscienciar la població sobre l’abandonament i maltractament dels animals.

Amb aquesta col·laboració l’ajuntament vol controlar les colònies de gats que permet gaudir de la presència d’aquests animals, però que alhora disminueix els problemes de sobrepoblació i garanteix una integració adequada.