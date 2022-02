La joiera Sara Castells, reconeguda com a Mestra Artesana

Sara Castells va rebre el dimecres 26 de gener al Palau de la Generalitat el Diploma de Mestra Artesana de la mà de Roger Torrent, Conseller d’Empresa i Treball. Els Diplomes de Mestre Artesà de la Generalitat de Catalunya són un reconeixement als artesans quant a la seva trajectòria professional, el domini tècnic del seu ofici, experiència, mèrits adquirits i mestratge exercit.

El passat mes de novembre de 2021 el Conseller d’Empresa i Treball, a proposta de la Comissió Sectorial d’Artesania, va resoldre l’atorgament de l’esmentat Diploma de Mestra Artesana professional de l’ofici de joiera de la família joieria, a Sara Castells Alcaraz.

Un reconeixement merescudament assolit per la seva llarga trajectòria en el món de la joieria d’autor i amb una botiga-taller a Igualada que el passat mes de desembre va fer 10 anys. I que, properament, canviarà d’emplaçament per ubicar-se en un nou local, situat al C/ Roser, 21, amb l’objectiu d’ampliar l’espai de taller, així com oferir cursos de joieria per a adults i ser un espai creatiu, d’exposició i venda obert també a altres disciplines artístiques.