La Fira de l’Ensenyament serà en format virtual i amb un servei d’orientació personalitzada

La 9a Fira de l’ensenyament d’Igualada es farà els dies 16 i 17 d’abril en format virtual. L’Ajuntament d’Igualada, en coordinació amb els centres educatius de la ciutat, ha posat en marxa la web firaensenyamentigualada.cat , on l’estudiantat i les famílies hi trobaran concentrada tota la informació dels ensenyaments postobligatoris que s’ofereixen a Igualada. Amb aquest nou format, es posa a disposició de les persones un Punt d’Orientació on rebran atenció personalitzada a través d’un equip de professionals especialitzats, procedent dels serveis municipals d’Ig-Nova Ocupació i de La Kaserna. Concretament es prestaran dos tipus de serveis: un per a consultes ràpides, on joves i famílies podran trucar per telèfon per resoldre dubtes en els horaris d’obertura de la fira: divendres 16 de 9 a 18h i dissabte 17 d’abril de 10 a 14h, i un altre per a assessoraments més llargs personalitzats, concertant cita prèvia, ja sigui de tipus presencial, per videoconferència o telefònica, amb l’equip de professionals. Aquest darrer servei d’assessorament s’oferirà durant tota una setmana, a partir del 19 d’abril i fins el dia 23, ambdós inclosos.

A més de l’atenció personalitzada, gràcies al suport de l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona, s’han programat tres conferències virtuals obertes al públic sobre els diferents itineraris formatius, que es podran seguir a través de la web. El divendres dia 16 es duran a terme dues conferències dirigides als centres educatius, perquè l’alumnat les pugui seguir en hores lectives: a les 9:30h es farà una videoconferència adreçada especialment a joves de Programes de Formació i Inserció (PFI), que porta per títol (Re)Enganxa’t als estudis; i a les 11:00h, tindrà lloc la videoconferència d’orientació adreçada especialment a l’alumnat de Batxillerat, titulada No et quedis enrere, el treball del futur ja està aquí!. D’altra banda, dissabte dia 17 a les 12:00, s’ha programat la xerrada online dirigida a les famílies: No sap què fer! Com podem ajudar els nostres fills i filles.

A la web firaensenyamentigualada.cat hi haurà detallada l’oferta formativa postobligatoria dels centres públics i concertats de la capital de l’Anoia: l’Institut Milà i Fontanals, l’Institut Joan Mercader, l’Institut Pere Vives Vich, l’Institut Badia i Margarit, l’Escola Pia, l’Acadèmia Igualada, el Centre de Formació d’Adults Anoia, l’Escola Municipal d’Art La Gaspar, l’Escola Municipal de Música i el Campus Universitari Igualada-UdL. La plataforma es mantindrà actualitzada permanentment per tal que sigui un espai més d’informació en l’àmbit de l’ensenyament a Igualada en el futur.