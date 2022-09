La Biblioteca de Piera es suma al projecte “Biblioteques amb Do”

La Biblioteca de Piera s’ha sumat al projecte “Biblioteques amb DO” una iniciativa promoguda pel Servei de Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya que enguany arriba a la seva 10a edició amb 75 biblioteques participants arreu de Catalunya.

El projecte porta la cultura del vi a les biblioteques públiques de Catalunya, un tret distintiu i autòcton del territori amb el qual es vol subratllar l’arrelament de cada servei bibliotecari amb l’entorn al qual s’adreça. En el seu afany de recórrer la diversitat de les facetes de la cultura del vi, l’edició del 2022 posa l’accent en el món del vi i el medi ambient.

Aquest projecte reforça també els recursos informatius sobre la cultura vitivinícola que ofereixen les biblioteques i els dinamitza a través d’un programa d’activitats culturals variades i per a tots els públics.

Des de la direcció de l’equipament, s’encara aquesta iniciativa amb il·lusió en tant que, «se’n presenta una magnífica ocasió per anar un pas més enllà i entre tots promocionar la nostra terra”, tenint en compte l’arrelament al territori i la llarga experiència en l’organització d’activitats culturals de la nostra biblioteca.

Així, la biblioteca ha organitzat per aquest mes d’octubre un seguit d’activitats que es desenvoluparan al voltant de la cultura del vi i del cava. Durant tot el mes, i a la mateixa biblioteca, es podrà veure i consultar una exposició bibliogràfica que s’hi relaciona i pels dies 6, 15 i 19 s’han programat tres activitats.

El dijous 6 d’octubre els nens i nenes pintaran amb vi sense alcohol i experimentaran amb el cep, els pàmpols i el raïm tot creant dos divertits personatges que muntaran sobre suro. Les inscripcions es poden ja formalitzar a la biblioteca. Pel dissabte 15 a les 11h hi ha prevista una visita cultural enològica al celler pierenc Mas del Vidre, per participar-hi cal inscriure’s prèviament a la Biblioteca a partir d’aquest divendres. I el dimecres 19 a les 19h en Miquel Fagini, director de l’Espai del Vi Català i coordinador del Winemakers Barcelona, ens parlarà sobre com afecta el canvia climàtic a les DO, territoris i varietats de raïm a Catalunya.