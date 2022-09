Joan Pera protagonitza una comèdia entre fogons a l’Ateneu

Aquest dissabte 1 d’octubre, el Teatre Municipal l’Ateneu es convertirà en un prestigiós restaurant durant unes hores. Joan Pera passarà d’encendre els fogons per encendre’ns de rialles amb un menú ple d’humor. L’espectacle Master Xof es podrà veure a les 8 del vespre.

Les entrades, a 20 i 18 euros, es poden comprar al web www.teatremunicipalateneu.cat. També es poden comprar al Punt de difusió cultural i turística d’Igualada (Sala Municipal d’Exposicions c. Garcia Fossas, 2 -pl. de la Creu). De dimarts a dijous de 18.30 a 20.30 h. Divendres de 18 a 21 h. Dissabtes d’11 a 14 i de 18 a 21 h i els diumenges d’11 a 14, i el mateix dia de la funció, des d’una hora abans es venen a la taquilla del passatge Vives.

Master Xof

Amb el restaurant ple a vessar, en Joan Pera, amo i cap de cuina de La Perdiueta Eixerida, acaba de saber que la seva família vol tancar i vendre el restaurant amb l’excusa d’una jubilació que mai no ha volgut. Emprenyat i decebut es tanca a la cuina i decideix, sense ajuda de ningú, preparar un particular i divertit menú de degustació per demostrar que encara està en forma.

Darrere els fogons, amb simpatia, entre rialles i complicitats, el nostre Master Xof prepararà per a tots nosaltres un menú d’aquells que agraden a tothom… Però aquesta nit, i per sorpresa, hi haurà dos misteriosos comensals que el trauran de polleguera. S’haurà de retirar o continuarà sent el cuiner de les rialles de tota la vida?

Amb la seva comicitat habitual, Pera dissecciona amb molt d’humor les trifulgues de la nova cuina catalana farcint amb comicitat més d’una hora d’espectacle.