Neixen els Premis Eixarcolant per al foment de l’etnobotànica

El Col·lectiu Eixarcolant, aprofitant la 7a edició de la Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades celebrada el passat 17 de setembre a Igualada, va presentar en primícia la primera edició dels Premis Eixarcolant per al foment de l’etnobotànica. Aquests premis, organitzats pel Col·lectiu Eixarcolant amb el suport de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de Catalunya, tenen per objectiu fomentar el desenvolupament de projectes de recerca i emprenedoria en el camp de l’etnobotànica, i generar un impacte positiu a nivell local en termes ambientals, socials i econòmics.

L’etnobotànica és una disciplina científica encarregada de l’estudi de les relacions que estableixen persones amb les plantes i elements d’índole vegetal per tal de donar resposta a necessitats quotidianes: alimentar-se, guarir-se, vestir-se, construir, jugar, i un llarg etcètera, amb milers d’usos documentats a nivell català i milions arreu del món. La recuperació i adaptació a la realitat actual dels coneixements de caire etnobotànic és clau per poder conèixer i emprar els recursos vegetals locals (tant espècies silvestres com varietats cultivades) per afrontar els reptes que tenim com a societat i avançar vers la circularitat de l’economia, la sobirania alimentària, i la gestió sostenible del territori, entre d’altres.

Tanmateix, l’etnobotànica és encara poc present en l’àmbit formatiu, amb una clara mancança de formacions específiques que puguin despertar vocacions a nivell de recerca o emprenedoria. És per això que els Premis Eixarcolant per al foment de l’etnobotànica volen contribuir al reconeixement d’aquesta disciplina, clau per als reptes actuals i de futur. S’espera que contribueixin a impulsar el talent i la innovació en el camp de l’etnobotànica, en fomentin la recerca, reforcin la divulgació dels usos de la vegetació silvestre i de les varietats agrícoles i ornamentals tradicionals i finalment fomentin l’emprenedoria basada en usos de la flora local.

Els premis s’estructuren en dues categories: la recerca i transferència de caràcter etnobotànic, i l’ emprenedoria basada en coneixements etnobotànics. En ambdós casos ha de tractar-se de propostes no executades que es prevegin dur a terme al llarg del 2023. D’aquesta manera l’entitat vol impulsar el desenvolupament de nous projectes, i per tant, els premis no són un reconeixement a allò que ja s’ha fet fins ara.

Als guardons s’hi poden presentar tant persones físiques com jurídiques sempre que tinguin previst dur a terme aquests projectes de recerca o d’emprenedoria al llarg del proper any. Les llengües emprades per la realització seran la catalana o l’aranesa.

Per cadascuna de les dues categories hi haurà un primer premi dotat de 1.500€ i un segon premi dotat de 500€. Així els organitzadors esperen incentivar la participació de diferents actors del territori i així ajudar al finançament d’algunes d’aquestes propostes per tal que finalment puguin esdevenir una realitat que comporti beneficis per tota la societat.

L’avaluació de les diferents propostes d’aquesta primera edició dels Premis Eixarcolant per al foment de l’etnobotànica, serà a càrrec d’un jurat format per 6 persones, totes elles expertes en la matèria i amb una dilatada experiència ja sigui en el món acadèmic, de l’emprenedoria, de la recerca i investigació, o fins i tot empresarial. Els noms que composen el jurat són Astrid van Ginkel (Llicenciada en farmàcia i màster en biologia, especialitzada en etnobotànica.. Assessora tècnica, formadora i directora de Fitomón), Joan Vallès Xirau (Catedràtic de Botànica de la Universitat de Barcelona, membre de la secció de Ciències Biològiques de l’Institut d’Estudis Catalans i integrant del grup de recerca en Etnobotànica dels Països Catalans), Laura Calvet Mir (Doctora en ciències ambientals, especialista en agroecologia i agrobiodiversitat. Investigadora de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona – Universitat Autònoma de Barcelona. Investigadora associada a la UOC), Marc Talavera Roma (Doctor en biologia especialitzat en etnobotànica i agroecologia. Impulsor i president del Col·lectiu Eixarcolant), Robert Savé Montserrat (Doctor en ciències biològiques. Investigador emèrit de l’IRTA – Institut de Recerca Tecnològica Agroalimentàries, especialitzat en vitivinicultura i canvi climàtic) i finalment Xènia Torras Martí (Enginyera tècnica agrícola. Especialista en biodiversitat cultivada. Responsable del projecte Esporus, banc de llavors de l’associació l’Era).

El període de presentació de candidatures va iniciar-se el dissabte 17 de setembre del 2022 coincidint amb la presentació i romandrà obert fins al dilluns 7 de novembre del 2022 (ambdós inclosos). Per tal d’informar i de promocionar aquests premis, el Col·lectiu Eixarcolant té previst realitzar un seguit de presentacions al llarg d’aquestes properes setmanes per diferents territoris de la geografia catalana i així oferir la possibilitat a totes les persones interessades de preguntar i d’informar-se directament.

Les bases de la convocatòria dels premis i tota la documentació que cal emplenar com la descripció del projecte i pressupost, la declaració responsable o la sol·licitud per tal de ser-ne partícip ja es poden trobar disponibles a la web de l’entitat www.eixarcolant.cat/premis

L’entrega de premis tindrà lloc el 18 de desembre del 2022 i espera poder reunir a diferents personalitats del món acadèmic, empresarial i institucional i també a tots els participants per tal de celebrar conjuntament aquesta primera edició.