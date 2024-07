Detinguda la conductora de la furgoneta implicada en l’accident mortal de Castellfollit del Boix al juny

La conductora va donar un resultat positiu d’1,55 g/l d’alcohol en sang

Agents del cos de Mossos d’Esquadra van detenir ahir una dona, de 38 anys, com a presumpta autora de tres delictes d’homicidi per imprudència greu, cinc delictes de lesions per imprudència greu i dos delictes contra la seguretat viària. Ahir els mossos van detenir la conductora de la furgoneta després de rebre l’alta hospitalària. El dia dels fets, en fer-li la prova d’alcoholèmia, va donar un resultat positiu d’1,55 g/l d’alcohol en sang.

Els fets van tenir lloc el passat 30 de juny, pels volts de la una del migdia, quan va tenir lloc un sinistre viari mortal a la carretera C-37, al punt quilomètric 75,5, al terme municipal de Castellfollit del Boix.

Una furgoneta que circulava sentit Manresa va col·lidir frontalment amb un turisme, on també es va veure implicat un tercer vehicle. A conseqüència de l’accident van morir tres persones, tres més van resultar ferides molt greus i unes altres tres ferides menys greus. Tots els ferits es van traslladar a diferents centres hospitalaris.

Per aquest motiu els mossos van detenir la conductora com a presumpta autora de dos delictes contra la seguretat viària, conduir sota els efectes de begudes alcohòliques i conducció temerària, tres delictes d’homicidi per imprudència greu i cinc delictes de lesions per imprudència greu.

Llibertat amb càrrecs i obligació de personar-se al jutjat periòdicament

La detinguda ha passat avui a disposició judicial davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Manresa. El jutjat de Manresa l’ha deixat en llibertat amb càrrecs, ha acordat l’obligació de personació periòdica davant l’autoritat judicial, retirada del permís de conduir, retirada de passaport i prohibició de sortida del país.