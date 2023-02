Jordi Cuadras anuncia que entra en vigor la reducció de l’IBI pels pisos que es posin a lloguer a la borsa de l’Ajuntament

El grup municipal d’Igualada Som-hi (PSC – Comuns – Igualada Oberta) ha anunciat que ja ha entrat en vigor la reducció de l’IBI per aquells propietaris que posin un pis a lloguer a través de la borsa de l’Ajuntament. Aquesta és una mesura que la formació progressista va aconseguir incloure a les ordenances fiscals d’aquest nou any 2023: l’Ajuntament bonifica el 50% de l’IBI pels propietaris que posin el seu pis a lloguer a la Borsa de Lloguer Assequible de l’Oficina d’Habitatge d’Igualada.

El portaveu a l’oposició de l’Ajuntament i candidat a l’alcaldia, Jordi Cuadras, afirma que “la reducció del 50% de l’IBI pels pisos de lloguer que hem aconseguit és una exemple de la política útil que fem des de l’Ajuntament tot aprofitant, des de l’oposició, la minoria del govern de Junts amb la introducció de polítiques que formen part del nostre model de ciutat”.

Cuadras afegeix que “vam proposar aquesta mesura per incentivar que més propietaris facin el pas d’oferir el seu pis a la borsa de l’oficina local de l’habitatge i donar una sortida a l’alta necessitat de pisos de lloguer que joves, famílies o gent gran té a la nostra ciutat. És urgent que la borsa de pisos de lloguer de l’Ajuntament augmenti per atendre l’alta demanda, ja que en aquests moments n’hi ha molt pocs i augmentar el parc d’habitatge de lloguer assequible és una necessitat imperant”.

Jordi Cuadras remarca que “es parla molt de l’IBI però nosaltres hem aportat una solució perquè hi hagi una reducció de l’IBI amb una condició: contribuir a l’interès general. És a dir, rebaixem l’IBI, l’interès particular, d’aquells propietaris que facin una aposta per augmentar el parc d’habitatges de lloguer assequible de la nostra ciutat. No és d’esquerres ni és just abaixar impostos perquè sí, sinó que nosaltres creiem que cal fer-ho quan, a canvi, hi ha una contribució a la comunitat com amb aquesta proposta que hem fet i que ja ha entrat en vigor”.

Cal recordar que pels propietaris, llogar el seu pis a través de la borsa de l’Oficina d’Habitatge d’Igualada comporta un seguit d’avantatges i seguretats com la garantia de cobrar el lloguer al final de cada mes, visites de control per part de l’Ajuntament per garantir el bon estat de la vivenda, gestió i assessorament gratuït en la tramitació del contracte, recuperar el pis tal i com es va deixar un cop acabi el contracte i la seguretat jurídica general que l’Ajuntament ofereix.

La segona reducció de l’IBI que aconsegueix Igualada Som-hi

La bonificació de l’IBI pels pisos que es posin a lloguer a la borsa municipal que ha aconseguit Igualada Som-hi se suma a la bonificació de l’IBI que l’any passat la formació que integren PSC, Comuns i el grup ciutadà Igualada Oberta ja va aconseguir pels particulars o comunitats de veïns que instal·lin plaques fotovoltaiques. Es tracta d’una bonificació del 50% de l’IBI durant 5 anys a la qual durant el primer any en vigor ja s’hi van acollir prop de 100 famílies i s’espera que siguin moltes més durant aquest any i els propers en els quals aquesta mesura estigui en vigor.