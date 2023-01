Jorba engega el Pla local de Joventut per al 2022-2025

L’Ajuntament de Jorba ha engegat aquest 2022 el Pla local de Joventut per al 2022-2025, que té per objectiu consolidar i crear noves eines per facilitar que els joves puguin desenvolupar el seu projecte de vida al municipi, segons les seves necessitats i aspiracions, i a la vegada formin part activa de la vida ciutadana, aportant valor com a agents de millora i de canvi del poble, tot això garantint l’accés de les persones joves als recursos i serveis amb igualtat d’oportunitats.

Els objectius estratègics del Pla s’articulen en tres eixos: consolidar una estructura bàsica de treball i promoure les polítiques de joventut al municipi per esdevenir un espai de referència per als joves que hi viuen, promoure-hi la participació juvenil i generar i facilitar l’accés dels joves als recursos que els afavoreixi la transició a la vida adulta, especialment els vinculats a l’educació i l’ocupació.

Per aconseguir aquests objectius l’Ajuntament ofereix informació, orientació i dinamització juvenil, joventut es coordina amb servei a les persones i igualtat, possibilita la participació a la cultura, el lleure i els esports del municipi als joves amb ganes de col·laborar-hi i posa a la seva disposició participar en la Comissió de joves de Jorba. També els facilita l’accés als recursos de l’Oficina Jove de l’Anoia i del Consell Comarcal.

Per elaborar el document s’ha parlat amb més de 180 joves d’entre 12 i 29 anys, amb prevalença dels d’entre 20 i 25 anys, i amb la regidora i els tècnics de joventut del municipi. D’altra banda, també s’han tingut en compte les dades quantitatives de l’Institut d’Estadística de Catalunya, de la Diputació de Barcelona i de l’Observatori socioeconòmic de l’Anoia.