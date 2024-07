“Jo també la ballo”

Cartes publicades a l'edició del periòdic del 12 de juliol de 2024

Veterans de l’Agrupació Folklòrica

A tots els que us agrada

ballar o dansar,

les gràcies us volem donar,

nosaltres,

els veterans de l’Agrupació

Folklòrica Igualadina.

Molts anys, ja fa, que cada

setmana ens trobem

per assajar, i com no,

gaudim,

doncs quan la música

escoltem,

el cor ens diu ballem i

moltes ganes hi posem,

però les nostres cames no

van pas al mateix ritme

i a la dansa, amb cautela, ens hem d’aplicar.

Satisfets ens sentim,

quan quelcom actuació tenim,

sigui en un teatre, festa de barri ,

festa major, casal de la gent gran, ….

I veiem als espectadors contents i feliços

del que encara els mostrem.

Moltes gràcies per acompanyar-nos,

a tot el grup de Veterans,

a la nostra directora, al seu marit,

balladors i balladores.

MOLTES GRÀCIES per ser-hi cada setmana,

per les hores que estem junts

fent el que més ens agrada,

DANSAR.

Bones vacances a tothom.