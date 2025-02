Canviada la bomba d’aigua de Capellades

Capellades es troba immersa en les tasques de millora de la gestió de l’aigua; una primera intervenció ja va ser la sectorització de la xarxa d’abastament en 9 sectors, que permet actuar en la gestió, control i manteniment per zones.

La següent millora és a la part d’emmagatzematge. El mes d’octubre de l’any passat va començar la construcció d’un nou dipòsit, de 750 metres cúbics. Això implica el canvi de la bomba extractora d’aigua del pou de la Font Cuitora, que necessita més potència i que s’havia previst per la setmana vinent.

Però precisament diumenge la bomba va fallar, aturant-se del tot, sense poder extreure aigua del pou i subministra-la als dipòsits de servei de la xarxa municipal.

L’Ajuntament va contractar per al dilluns al matí una grua de 40 metres per poder avançar la substitució de a bomba malmesa per una de nova i de més potència, ja que haurà d’abastir més metres cúbics.

Tot i que el canvi de bomba s’ha fet el més ràpid possible, aquesta avaria va deixar sense aigua les zones de Capellades que necessiten més pressió per tenir servei. Dilluns a migdia la nova bomba extractora va entrar en funcionament i no va caldre tallar l’aigua per recuperar el nivell del dipòsit.

Així, amb la bomba amb més potència i quan s’acabi de construir el nou dipòsit, tindrem més emmagatzematge d’aigua, i l’Ajuntament espera poder donar un servei continuat d’aigua i evitar al màxim els talls generalitzats.