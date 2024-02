Inscripcions obertes per participar a les properes fires de Piera

Publicitat

Fira de la Dona

Piera comença amb els preparatius per a organitzar diversos actes amb motiu del Dia de la Dona, una commemoració que es recorda a tot el món amb l’objectiu de reclamar la igualtat efectiva entre dones i homes. Amb aquesta voluntat, l’Ajuntament està treballant en la celebració de la tercera edició de la Fira de la Dona, la qual es durà a terme el 9 de març, a partir de les 11.45 hores, i és dirigida a aplegar productes artesans i actuacions a càrrec d’entitats culturals locals.

En aquest sentit, el consistori ha anunciat que estan obertes les inscripcions per apuntar-se com a paradista a la Fira. Per inscriure’s, cal omplir un formulari en línia indicant la quantitat de paradistes o si és necessari una taula, a més d’altres dades d’identificació.

Programació d’activitats

La jornada s’obrirà amb una exhibició dels Diables Petits de Piera, la qual donarà pas a actuacions dansaires a càrrec de Soles de Andalucía, Dancer Dream i Destellos de Andalucía. A continuació, Imma i Gemma Belart oferiran un concert acústic i, de cara a la tarda, es preveuen propostes per a totes les edats organitzades per l’Agrupació Sardanista de Piera, Bollywood Piera, Blue Moon Dansa, Ali Dance, A pas de pallassa, Doce, Sara Roy i les Diablesses de Piera.

La recta final del dia arribarà amb música del discjòquei Joan Ballejo, amb una sessió que s’allargarà de les 12 a les 23 hores.

Fira del Sant Crist

Els dies 20 i 21 d’abril se celebrarà una nova edició de la Fira del Sant Crist, una fira multisectorial que vol donar un impuls al comerç local així com a d’altres propostes que puguin aportar-hi un valor afegit.

L’esdeveniment comptarà amb la participació de les entitats de la vila i amb una programació d’activitats lúdiques complementàries. No hi faltaran propostes diverses com una zona infantil, un espai modernista, concerts, exposicions, una zona de jocs tradicionals o espais dedicats a la gastronomia.

Inscripcions

Les persones interessades a participar a la fira, ja sigui amb una parada, una carpa o un estand, poden formalitzar la inscripció enviant un correu electrònic a l’empresa MAPAMUNDI a l’adreça fires@mapamundi.cat. Des d’aquesta mateixa empresa contactaran amb les persones que hagin fet la sol·licitud per informar de tots els detalls referents a preus i opcions de participació.

