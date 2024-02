Inesperada golejada del Reus a l’Igualada HC (7-1)

Publicitat

L’Igualada Rigat va caure estrepitosament davant el Reus Deportiu per un ampli 7-1 a la dinovena jornada de la Parlem OkLiga. Els arlequinats, que venien d’un exigent partit de la World Skate Europe Cup i anaven amb baixes sensibles, van mostrar la seva pitjor versió davant un Reus Deportiu molt encertat davant el seu públic.

Tot i que el partit no va començar malament pels homes de Marc Muntané, que van sortir del vestidor dominant tant en el joc com en les ocasions de perill; en cinc minuts, els igualadins ja havien tingut fins a tres ocasions clares per avançar-se al marcador, però es van trobar un inspirat Nil Vinya sota pals. Arribant a l’equador de la primera part, encara amb domini igualadí, Diego Rojas va veure una targeta blava. Roger Bars va tornar a agafar la responsabilitat des del 7,40, però el seu xut el va poder aturar el jove porter reusenc.

L’Igualada Rigat tampoc va ser capaç de generar perill durant el power-play posterior, i el partit va canviar quan el Reus Deportiu va recuperar al cinquè jugador. Instants després, es va assenyalar un penal a l’àrea igualadina que Maxi Oruste va convertir en el primer gol del partit. A partir d’aquí, el conjunt igualadí va desconnectar i a la recta final de la primera meitat va encaixar dos gols en accions pràcticament consecutives: primer Diego Rojas i després Sergi Aragonès van establir el 3-0 amb el qual s’arribaria la descans.

La represa no va començar millor del que havia acabat la primera meitat; aviat va caure la desena falta arlequinada, i tot i que Guillem Torrents va poder evitar el xut de Joan Salvat, el refús li va tornar a caure al capità del Reus que no va perdonar i va fer el quart. L’Igualada va tenir una acció individual de Gerard Riba per retallar distàncies, però a la contra va ser el Reus qui posava una àmplia avantatge al marcador amb el cinquè de Maxi Oruste.

Segons després, queia la desena falta local i, ara sí, Gerard Riba va poder superar Nil Vinya amb un molt bon ganxo llarg per fer el 5-1. Els igualadins van acusar les baixes de Tety Vives i Marc Rouzé, i Marc Muntané va donar minuts a Biel Llanes i a Aleix Borràs, jugador que debutava a la Parlem OkLiga amb el primer equip. No van poder evitar, però, que Martí Casas i novament Sergi Aragonès fessin el 7-1 definitiu.

L’Igualada té pocs dies per refer-se del dur cop rebut a Reus, ja que dissabte té una nova final de la OkLiga davant el CP Voltregà a Les Comes, una prèvia del que seran els quarts de final de la Copa del Rei que es disputarà a Calafell el 8 de març.

