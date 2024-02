FineArt Igualada celebra el seu primer mercat de fotografia

Publicitat

FineArt Igualada presenta com a novetat d’aquesta dotzena edició el FineArt fotollibre, un mercat de fotollibres i fotografies on es donaran cita fotògrafs, marques, editorials i venedors de material fotogràfic.

Aquesta primera edició del mercat serà una bona oportunitat per a comprar fotollibres i fotografia de qualitat, per a descobrir el treball de molts fotògrafs del nostre país i per apropar al públic a l’art de la fotografia.

Els participants d’aquesta primera edició son els fotògrafs Alexandre Escolà Nixon i Xavier Manrique, l’artista visual Jaume Perera, el laboratori de llibres La Bibliogràfica – la Ciclogràfica, les editorials Edicions possibles i Editorial Lumínic, La Kòsmika (Alejandra Morales, Mia Martí, i J. Ignasi Ros), Linnuit Fotografia. Enric Manonelles, l’espai d’arts i tallers Artèria, i FineArt Igualada.

El mercat es celebrarà el 24 i 25 de febrer, a l’Adoberia Bella d’Igualada. De 10 del matí a 9 del vespre es podrà gaudir d’aquesta nova aposta de FineArt Igualada per apropar, una mica més, al públic a la fotografia amb llibres i fotollibres per a tots els gustos.

A més del FineArt Fotollibre, el cap de setmana del 24 i 25 de febrer, FineArt Igualada ofereix altres activitats paral·leles a les exposicions, com les visites guiades de la Gisela Pretel, “Acompañando a Rosa”; la del Jordi Oliver, “Alma gitana”; la de Ricard Duran, “Mirada, llum i equilibri” i també la visita comentada de Aula de fotografia Lídia Carbonell, “La bellesa quotidiana, el poder del color i la llum”.

