Indults en defensa pròpia (1)

Tres anys després d’arribar al poder, gràcies als vots dels independentistes, Pedro Sánchez s’ha decidit a indultar als nou presos polítics catalans. Ho ha fet perquè per fi ha vist la injustícia de mantenir-los a la presó? No. Ho ha fet per evitar-se una ràpida condemna del Tribunal Europeu dels Drets Humans. Que el judici del procés era una farsa des del començament, ho sabíem tots. Tot i que al principi no ens imaginàvem que el Tribunal Supremo s’atrevís a demostrar un nivell tan alt de prevaricació, els Llarena, Lamela i Marchena, a poc a poc ens han anat demostrant que sempre podien pujar un esglaó més en el càstig als independentistes catalans mentre li feien baixar cada vegada més, el nivell de la judicatura espanyola. Les nou condemnes per l’1 d’Octubre són absolutament injustes, però és que les de Jordi Cuixart, Jordi Sànchez i Carme Forcadell, són delirants. Els Jordis són líders socials -els organitzadors dels 11 de setembre que han meravellat Europa- i Carme Forcadell ha estat condemnada per permetre el debat al Parlament. Fins i tot abans de conèixer les sentències, sabíem que caldria recórrer a Europa, però abans calia esgotar la via judicial espanyola. Ara que ja està esgotada, han començat a arribar els recursos dels catalans al TEDH i Sánchez sap que l’Estat espanyol rebrà nou cleques fortíssimes, com ja s’està apuntant en les darreres decisions que venen d’Europa, siguin els tribunals o el Consell que, no ho oblidem, agrupa als 47 estats europeus. L’alliberament dels nous presos retardarà la sentència del TEDH ja que si els mantinguessin en presó, es resoldria en menys de nou mesos, però en estar en llibertat, caldrà esperar gairebé dos anys. I és just per això que Pedro Sánchez els ha obert les portes de la presó. I com que vol que els seus candidats, sigui Illa o Iceta, tinguin alguna possibilitat de guanyar eleccions a Catalunya, manté la burrada d’anys d’inhabilitació per als líders independentistes que no s’hi podran presentar. I per la mateixa raó, la judicatura espanyola, amb els seus tribunals ordinaris, especials o extraordinaris, manté -de fet incrementa- la repressió contra tots els nivells de l’independentisme. Amb quin objectiu? Fer-nos por a tots. La sentència ferma del tribunal belga en favor de Lluís Puig “perquè el Tribunal Suprem no és el competent per jutjar-los” és l’anunci de per on aniran les sentències del TEDH, i per això Pedro Sánchez les ha volgudes retardar. Mentre no arribin les condemnes a Espanya, el PSOE podrà comptar amb els vots d’una part de l’independentisme que li és imprescindible per seguir governant. Pedro Sánchez ha tret un bon rendiment als insults… perdó, al indults.

