Tot i els avanços en odontologia, molta gent pateix la pèrdua d’una o més dents -la majoria degut a càries, malaltia periodontal o per un traumatisme en un accident-. Durant molts anys, les úniques opcions de tractament per aquestes persones eren els ponts fixes i les dentadures. Però avui dia tenim els implants.

Què són els implants dentals?

Els implants dentals són una alternativa segura i estètica a les corones, ponts i dentadures postisses tradicionals. Un implant és un cargol que té la mida aproximada d’una arrel. Està fet de titani, un material biocompatible que permet la formació d’os al seu voltant. Un cop fixat a l’os, proveeix una base sòlida per tal de suportar ja sigui unes dents protèsiques fixes o removibles, que es fan a mida per semblar les pròpies dents.

Quins són els avantatges dels implants dentals?

Hi ha molts avantatges, la col·locació d’implants dentals inclou els següents:

Estètica. Els implants semblen i se senten com les pròpies dents ja que imiten la forma i el color de les nostres dents naturals.

Millora de la parla i el menjar. En casos de pròtesis mal ajustades, les dentadures es poden moure causant un defecte en la pronuncia de les paraules. Els implants permeten parlar i faciliten la masticació sense haver-se de preocupar per si la dentadura es mou.

Comoditat i confiança. Els implants s’integren a l’os de manera que no es mouen i donen bona subjecció a la pròtesi, evitant que es mogui així s’elimina l’inconvenient de passar mals moments o vergonya, o la incomoditat d’utilitzar adhesius per evitar el desallotjament de la pròtesi.

Millora de l’autoestima. Els implants ens poden tornar el somriure i ens ajuden a sentir-nos millor amb nosaltres mateixos, millorant la nostra vida social.

Millora de la salut. Per col·locar implants les dents del voltant no s’alteren i per tant moltes més dents queden intactes, millorant la salut oral a llarg termini. Els implants que substitueixen una única dent, permeten un fàcil accés pel raspall o el fil dental, facilitant i millorant la higiene.

Durabilitat. Els implants poden durar molts anys sempre que se’n tingui cura. Si es manté bona higiene i salut oral, molts implants duren tota la vida.

Quines garanties d’èxit tenen els implants?

L’èxit depèn de molts factors com el lloc de col·locació dels implants (per exemple si és al maxil·lar superior o mandíbula), la qualitat de l’os, l’edat i estat de salut del pacient, el tipus d’implant, si es fuma o no… En general, si les condicions són favorables, els implants tenen unes garanties d’èxit del 98%. No es pot garantir que duri per sempre, ja que no podem saber si l’estat de salut del pacient seguirà sent bo en el futur, ni si seguirà cuidant-se la boca, però si seguim uns hàbits de vida saludables i fem revisions anuals periòdiques al dentista, l’implant ha de durar molts anys, i fins i tot podria durar tota la vida.

Tothom es pot posar implants?

En la majoria dels casos, qualsevol persona que disposi de salut com per poder superar una extracció dental o una cirurgia oral, pot ser candidat per col·locar-se un implant. Els pacients han de tenir les genives sanes i os suficient per suportar l’implant.

Han de mantenir una bona higiene oral així com també comprometre’s a fer revisions periòdiques al dentista. Els pacients fumadors, persones que pateixin alguna malaltia crònica de manera no controlada – com patologies cardiovasculars o diabetis – o pacients que s’han sotmès a un tractament de radioteràpia de la zona de cap/coll, necessiten avaluar-se amb molta atenció ja que presenten més riscos per un possible rebuig de l’implant.

Sigui quina sigui la situació de la persona, si s’està plantejant posar-se implants, el millor és que el dentista li digui si es pot o no es pot fer. Cada cas ha de ser valorat individualment i estudiar la situació per oferir la solució més adient de manera personalitzada.

Què implica posar-se implants i quins passos s’han de seguir?

1. Desenvolupar un pla de tractament individualitzat. Aquest pla està basat en les necessitats i estat de salut del pacient i està desenvolupat per un equip de professionals que estan preparats i tenen experiència en cirurgia i rehabilitació oral. Aquest equip proporcionarà el pla de tractament que millor s’adeqüi a les seves necessitats. És provable que per estudiar bé el cas, el dentista i el seu equip realitzin radiografies, motllos de la boca i altres proves com TACs.

2. Col·locació de l’implant o implants. Aquest pas consisteix en un procés quirúrgic ambulatori. L’implant es col·loca a l’os en l’espai on falta la dent. Durant les setmanes següents, l’os cicatritza i integra l’implant en el maxil·lar de manera molt forta. El període de cicatrització varia segons els casos però el més habitual és que trigui entre 8 i 12 setmanes.

3. Col·locació de la pròtesi sobre els implants. Durant aquesta fase, el dentista fixarà la dent o dents protèsiques als implants mitjançant aditaments o cargols més petits. Aquestes dents protèsiques es fan a mida, prenent impressions de la boca. Hi ha diferents possibilitats protèsiques, les següents són alguns dels exemples més habituals:

Fa mal col·locar implants?

La major part de la gent que s’ha posat implants diu que es nota un petit malestar els primers dies, similar o més lleu que el que produeix una extracció dental. Sempre s’utilitza anestèsia local de manera que durant el procés de col·locació el pacient no sent res de dolor.

En casos complicats o més llargs, es valora la possibilitat de sedació per més comoditat per part del pacient. Aquest és un procés ambulatori, el pacient no es queda ingressat ni ha de passar moltes hores a la consulta. Per evitar el mal i la inflamació una vegada el pacient marxa a casa, donem unes pautes a seguir com posar-se gel, menjar alimentació suau i receptem una sèrie de calmants o antiinflamatoris i també antibiòtic per evitar infeccions posteriors.

Com he de cuidar els implants?

Els implants requereixen el mateix tracte que les pròpies dents, incloent el raspallat, passar fil dental i realitzar unes revisions periòdiques.