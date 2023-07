Igualada Som-hi reclama que també s’obri Cal Badia com a refugi climàtic

El grup municipal d’Igualada Som-hi reclama que l’equipament municipal de Cal Badia s’incorpori a la xarxa de refugis climàtics que el govern municipal ha anunciat per Igualada quan hi ha onada de calor. La formació lamenta que la proposta de Junts deixi sense aquest servei tota la zona est d’Igualada dels barris de Montserrat i el Sant Crist, ja que només es preveu tenir refugis climàtics al Centre Cívic Nord, al Centre Cívic de Fàtima i l’Espai Cívic Centre.

El regidor d’Igualada Som-hi, Quim Roca, explica que “volem creure que és un oblit fruit de la improvisació i demanem que sigui esmenat i corregit. Fa la mateixa calor als barris que tindran refugi climàtic que als que no en tindran, per això demanem que Cal Badia sigui, també, un refugi climàtic. O es que pel govern de Junts, els barris de Montserrat i el Sant Crist mereixen menys que la resta de barris d’Igualada?”.

Roca celebra que s’apliqui la mesura dels refugis climàtics, i treu pit dient que és una de les que Igualada Som-hi ja va presentar dins el Pla de Calor que va proposar fa un any i mig. La formació que integren PSC i el grup ciutadà Igualada Oberta recorda que les onades de calor seran cada vegada més habituals i és per això que reclama tenir un Pla específic sobre aquets tema i no només incloure algun punt al Pla Bàsic d’Emergències: “Igualada ha d’estar plenament preparada per atendre tots els col·lectius que més pateixen o els afecten les onades de calor i garantir el seu benestar i el de tota la població davant aquests episodis. Poder tenir el Pla de Calor creiem que és imprescindible i útil. No tothom marxa de vacances i cal preparar aquestes mesures amb antelació”, afirma Quim Roca.

El Pla de Calor proposat per Igualada Som-hi al maig del 2022 també proposa oferir accés gratuït a les piscines municipals per les persones majors de 65 anys, les dones embarassades, les persones amb discapacitat i els infants menors de 16 anys, tal i com fan Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui. Una mesura que Igualada Som-hi ja va plantejar a l’Ajuntament a través d’una moció el juny de l’any passat, tot i que no va prosperar perquè no va tenir el suport majoritari dels grups.