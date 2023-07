Vallbona d’Anoia vol impulsar la creació d’una comunitat energètica

L’Ajuntament de Vallbona d’Anoia vol acompanyar els vallbonencs en la creació al municipi d’una comunitat energètica per tal que pugui compartir amb ells l’autoconsum d’energia verda. Els objectius d’impulsar una comunitat energètica a Vallbona són principalment contribuir a la transició energètica i lluitar contra la pobresa energètica al municipi, i el servei prioritari serà la producció i consum d’energia verda.

L’Institut Català d’Energia de la Generalitat de Catalunya defineix les comunitats energètiques com una forma d’organitzar-se entre la ciutadania, les petites i mitjanes empreses o les administracions locals per decidir com produir, gestionar i utilitzar l’energia amb l’objectiu de beneficiar-se col·lectivament, tant des d’un punt de vista ambiental, econòmic com social.

Segons la Generalitat, els avantatges de les comunitats energètiques són que afavoreixen el desenvolupament d’un model energètic renovable, participatiu i democràtic més descentralitzat i amb menor dependència de les grans empreses energètiques; que permeten una major participació de la ciutadania en la transició energètica de forma que pugui accedir fàcilment i de forma justa als beneficis derivats de la penetració de les energies renovables i d’altres serveis energètics o de mobilitat; que redueix els costos energètics de la ciutadania, les pimes i les administracions; que facilita l’aplicació de noves estratègies per lluitar contra la pobresa energètica; que fomenta l’ocupació, especialment en l’entorn rural, ajudant a fixar la seva població, diversificar la seva economia i crear noves oportunitats d’inversió per a la ciutadania i negocis locals; que mobilitza capital privat addicional per a la inversió en instal·lacions d’energies renovables i mesures d’eficiència energètica; i que incrementa l’acceptació local de les energies renovables.