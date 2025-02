L’Igualada Rigat cau per la mínima a la WSE Cup davant l’Sporting CP; Les Comes decidirà

L’Igualada Rigat va perdre al Pavilhão João Rocha de Lisboa davant l’Sporting CP per 3-2 a l’anada dels quarts de final de la World Skate Europe Cup. Els vigents campions de la WSE Champions League van haver de lluitar davant un competitiu Igualada Rigat, que va fer una magnífica actuació en una de les pistes més complicades del continent i deixa l’eliminatòria oberta per a la tornada a Les Comes.

Els homes de Marc Muntané visitaven la pista d’un dels rivals més en forma d’Europa, una pista a la qual l’Sporting encara no hi ha perdut cap partit aquesta temporada, i a més amb un contratemps d’última hora que se sumava a la llista de jugadors no disponibles pel tècnic arlequinat: Joan Ruano va patir una indisposició hores abans del partit i ni tan sols va poder entrar a la convocatòria tot i haver viatjat amb l’equip.

Els igualadins van sortir a pista amb una convocatòria més curta del que requeria un partit d’altíssima intensitat com el que s’esdevenia al Pavilhão João Rocha, i més quan abans d’arribar al tercer minut de joc Rafael Bessa va trobar el primer gol del partit pel quadre portuguès amb un xut de cullera inapel·lable.

L’Igualada Rigat, d’abaixar el cap i començar a pensar en no encaixar molts gols, va començar a créixer dins el partit, i amb una sòlida defensa i una rotació ràpida de jugadors va generar perill a la porteria rival. Tot i així, quan els arlequinats millor estaven sobre el parquet, una penal d’Edu Fernández va donar l’opció de duplicar l’avantatge pels d’Edo Bosch. Alessandro Verona va executar la pena màxima però no va comptar amb que Guillem Torrents aquella tarda estava decidit a fer un partidàs sense precedents: el jove porter igualadí va endevinar les intencions del jugador italià i li va aturar el penal.

Pocs minuts més tard, una transició de Marc Carol i Miguel Cañadillas, que el madrileny no va poder culminar, es va convertir en una assistència per un Marc Rouzé que va rematar des de la frontal de l’àrea al fons de la porteria d’Angelo Girão. Els igualadins van començar a posar en dificultats a la defensa local, però no van poder posar-se al davant tot i les bones ocasions. Al darrer minut de la primera meitat, un contraatac de Nolito Romero el va tallar Rouzé amb una acció que la parella arbitral italiana va considerar com a targeta blava. El propi Nolito, especialista des del punt de la falta directa, va executar un potent xut que novament va endevinar a la perfecció Guillem Torrents per mantenir l’empat a l’electrònic.

Els homes de Marc Muntané van aguantar els 45 segons en inferioritat de la primera meitat i els 75 restants (generant alguna ocasió clara a la porteria rival) a la represa per recuperar el quart home de pista. I l’Igualada va sortir amb molta esma dels vestidors, proposant i sense tancar-se, i l’Sporting va haver mostrar les seves armes: abans d’arribar al quart minut de la segona meitat, Roger Bars va veure una targeta blava molt protestada per la banqueta i per la vintena de desplaçats igualadins al Pavilhão João Rocha. Nova blava i nova falta directa, aquest cop executada per João Souto, però un cop més Guillem Torrents es va fer immens i va negar-li la bola aturada als lleons. Als pocs segons i durant la superioritat numèrica, però, Toni Pérez va trobar la fortuna amb una rematada que va impactar al pal i a l’esquena del porter igualadí i la bola va acabar al fons de la porteria igualadina, posant així el 2-1 a l’electrònic.

Els arlequinats van seguir lluitant, i malgrat els intents de l’Sporting magníficament aturats per Torrents, al falta de 9:52 pel final, una triangulació vertiginosa entre Carol, Cañadillas i Roma va acabar amb la rematada del “9” arlequinat per tornar a empatar el partit emmudir el públic portuguès. Al tram final del partit, amb un Igualada creient-se una possible victòria al João Rocha de Lisboa, el conjunt local va aprofitar un contraatac ràpid perquè Toni Pérez rematés (no sense polèmica per una bola alta dins l’àrea) al fons de la porteria igualadina i deixés el 3-2 com a resultat final d’aquesta primera part de l’eliminatòria europea.

L’Igualada Rigat surt viu, i molt, d’un dels pavellons més complicats del continent i davant un rival d’entitat molt superior. Les Comes decidiran qui és l’equip que accedeix a la Final Four de la WSE Cup, competició de la qual l’Igualada Rigat és el vigent campió; la raó sembla portar a que hauria de ser l’Sporting CP, però amb un meritori resultat tan ajustat que van treure els homes de Marc Muntané, els aficionats igualadins tenen carta blanca per somiar amb una remuntada al feu arlequinat amb la màgia de Les Comes. Ara, però, l’Igualada Rigat ha de tornar a posar el xip amb la lliga, ja que rep a casa aquest proper dimecres a un Pons Lleida en ratxa, abans de viatjar novament a l’oest peninsular, en aquest cas al Palacio de los Deportes de Riazor davant el Liceo.