Igualada Comerç rep un dels Premis Nacionals de Comerç

Aquesta setmana s’ha fet públic la Resolució per la qual s’atorguen els Premis Nacionals de Comerç de la Generalitat de Catalunya de la 20a i 21a edicions.

Els Premis es convoquen per distingir les persones amb establiment operatiu a Catalunya, les entitats en l’àmbit del comerç que les representen a nivell territorial o sectorial i els públics que hagin destacat per la seva iniciativa comercial i que, per la seva trajectòria, la seva innovació i adaptabilitat, contribueixin de manera més rellevant al prestigi del comerç, particularment del comerç urbà de proximitat.

En la categoria de Premi a la Iniciativa Col·lectiva, s’ha atorgat a Igualada Comerç per la campanya “Igualada Comerç 365”. Aquesta campanya es va dur a terme durant l’últim trimestre de l’any passat amb un gran èxit de participació i d’acceptació. Es van fer un seguit d’accions constants en el temps i que abraçàvem tota mena de ciutadà, des dels més petits fins a la gent gran. Algunes d’aquestes accions s’han repetit aquest any per la seva important acceptació, com ara el sorteig de xecs de 1000 euros per consumir en un dia en diferents comerços o les visites guiades.

Pròximament els responsables d’Igualada Comerç podran recollir el premi a la Generalitat de Catalunya.